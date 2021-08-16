陳逸璇拍唱片封套　搞到一身蟻

歌手陳逸璇（Jolie）最近接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，大談相隔十五年再推出唱片感受，她說：「有段時間少唱歌，做緊金融，但覺得自己唔夠開心，其實自己唔需要停唱歌，就算唔喺幕前唱，都可以自己鑽研，所以去咗Jazz Bar同唔同嘅音樂人Jam歌，跟住就多咗好多演出機會，仲自己組Jazz Band、寫歌同參加Jazz Festival。依家就好似經歷過由頭做起，學識晒啲嘢再返娘家重新出發。今次翻唱專輯，自己都放咗好多Jazz元素入去。」

講到拍攝唱片封套「一身蟻」的趣事，Jolie說：「啲相好似好靚咁，瞓喺草地好享受，但其實地下有好多蟻，佢哋仲要爬上身同咬我，搞到好痕，有一下真係接受唔到，爬到去雙腳內側，我成個人彈起，真係好驚，雖然係咁但係值得，因為出嚟效果好滿意同好靚。」

關於愛情方面，曾經試過婚姻失敗的她可會抗拒拍拖？她說：「 我又唔會抗拒，但係會小心啲，以前愛情大過天，但依家最重要係搵到一個可以相處到嘅人，而且要互相尊重，畀大家空間，控制狂就唔好啦。」