大熱天時着冷衫　Eric Kwok頂唔順：要檢討吓！

音樂人Eric Kwok（郭偉亮）聯同陳蕾、《全民造星II》師弟華納新人MC（張天賦）一齊拍攝虛擬銀行廣告，陳蕾首次為廣告包辦曲詞唱創作主題曲《凡星》，歌曲勵志感動。

廣告音樂劇場篇放上社交平台首播，不到24小時已吸引35萬人次觀看。3位主角均在酷熱天氣底下進行拍攝。Eric Kwok於廣告內飾演成熟老闆，穿上西裝的他，內裏以「冷衫」襯底，熱得他頭暈反問點解要夏天着冷衫，感覺似拍古裝戲，他邊流汗邊反諷自己說：「依家啲年輕人38度着大褸都冇汗。我就濕晒，真係要檢討吓，哈哈。」

陳蕾首次演電視廣告兼創作主題歌，歌曲猶如寫自己真人版故事，所以創作過程非常有共鳴，她說：「我好似故事裏面嘅女主角一樣，我都試過變賣家當維持身計，但深信由比賽舞台走到今日，只要搵啱地方，大家都可以盡情發光。」廣告更有一幕拍攝她開演唱會，現實生活之她10月底亦會在麥花臣開騷。

MC張天賦同樣第一次拍電視廣告，廣告入面角色都是做回自己，是一個追夢的busker，演出前只得一晚時間為了故事中要唱師姐新歌，自己努力通宵練彈練唱，到現場拍攝時揮灑自如，一take過完成，大家都拍掌，聽到Eric讚靚仔及唱歌好聽，他即怕醜面紅。