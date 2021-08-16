【突發】吳亦凡涉嫌強姦罪正式被逮捕

現年30歲的內地男星吳亦凡因涉嫌強姦罪，被北京公安依法刑事拘留，直至今日（16日）晚8時31分，北京市公安局朝陽分局透過官方微博「平安北京朝陽」發布最新消息，指吳亦凡正式被逮捕：「北京市朝陽區人民檢察院經依法審查，對犯罪嫌疑人吳某凡以涉嫌強姦罪批准逮捕。」

北京市公安局朝陽分局於今年7月22日透過官微「平安北京朝陽」公布調查進程，指吳亦凡和都美竹曾有性關係外，更指會針對「吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係」的舉報進行調查，直至7月31日再發布最新消息，指吳亦凡涉嫌強姦罪，被依法刑事拘留。

身為前韓國男團EXO成員的吳亦凡，於今年6月開始，被內地網紅都美竹大爆「選妃潛規則」及私生活混亂，包括跟未成年少女發生關係，吳亦凡隨即「潛水」未有公開露面，並發文否認所有指控，他說如有犯罪：「我會自己進監獄！」所代言的至少16個品牌先後宣布跟他割席，令他損失超過6億港元外，其演出的劇集、電影及綜藝節目已全部下架，他和工作室的微博帳號亦被注銷。

中國演出行業協會：應以此案為戒

吳亦凡被批准逮捕的消息發布後，中國演出行業協會在今晚（16日）透過官微發文，指藝人及經理人公司應以吳亦凡一案為戒：「"吳亦凡案"呈現在公眾面前的是一個罔顧法紀、恣意妄為的"明星"。作為擁有龐大粉絲群體的"頂流"，觸犯法律底線，造成極其惡劣、難以挽回的社會影響，行業難容。在法律層面制裁結束之後，本次涉案藝人吳亦凡還將面臨行業對其持續進行的從業抵制等懲戒。吳亦凡案警示從業者必須提高法律意識，提高作為公眾人物的道德基準線。藝人、經紀公司應以此案為戒。

最重刑罰判死刑

中國執業律師吳志強表示，根據中國刑法第236條規定，以暴力、脇迫或其他手段強姦婦女的，處3年以上10年以下有期徒刑，姦淫不滿14周歲的幼女，從重處罰，強姦情節惡劣，即如在公共場所強姦、或強姦多人等情形的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。

一般來說，刑事拘留後，疑犯會被關在看守所，刑事拘留限期最長是37天，拘留期間當事人有權委託辯護律師進行辯護，如公安機關確認發現有犯罪，會提請人民檢察院去審查及批准逮捕。逮捕後，疑犯的羈押期2至3個月，之後移送檢察院，在2至6個月內審理起訴後，再交由人民法院在2個月內審訊。

而之前吳亦凡被刑事拘留，意味警方掌握了相關犯罪線索，符合立案條件，並認為已涉嫌強姦罪，才會採取對人身限制的刑事拘留，但因未經人民法院依法判決，還不能視吳亦凡為罪犯。雖然吳亦凡是加拿大籍，但法律面前人人平等，不會因為是加拿大公民而影響對他的量刑，如果他被處有期徒刑等，將在內地服刑，服刑後將被驅逐出境。