心痛陳木勝離世　楊受成：係觀眾及電影圈嘅損失！

英皇電影《怒火》今日（16日）在尖沙咀舉行首映禮，英皇集團主席楊受成、藝人錢嘉樂、李璨琛、麥兆輝及張婉婷等代表發言，懷念執導《怒火》的已故導演陳木勝的種種軼事，場面感人。

楊受成表示認識陳木勝有30年，彼此合作關係超過20年：「佢出咗名係好好先生、君子導演，從未見過佢鬧人或發忟憎。佢嘅離開，相信係觀眾同電影圈嘅損失！」他又指《怒》片於內地上映時，正值河南水災，加上疫情反彈：「當時大家都有啲擔心，好彩上映18日，一直都係票房冠軍，部戲質素非常高。」

李璨琛亦憶述和陳木勝的相處點滴：「導演從來唔鬧人，不過拍《特警新人類》嘅時候，我哋成班嘩鬼拍跳樓戲都玩，結果我真係撞親個頭，嗰次畀佢鬧得好甘，但係一個難忘嘅經驗。」錢嘉樂則表示與陳木勝認識41載：「當時我係小武師，佢係場記，我以為大家差唔多，所以佢咁有禮貌，但多年之後佢依然係咁，真係好好脾氣。」

麥兆輝當初入行跟隨陳木勝拍戲，任職副導演，他說：「有次我想請假，因為爸爸生日，點知陳太打嚟叫佢去醫院睇受咗傷嘅囡囡，佢話：『拍埋場戲先。』佢嗰種熱誠，我仲點敢開口請假呢？」