爆有導演撩合作！張敬軒認戲癮大恨拍喜劇

由已故導演陳木勝執導的英皇電影《怒火》今晚（16日）於尖沙咀舉行首映禮，雖然主角謝霆鋒及甄子丹不在港未能出席，但現場依然星光熠熠，在英皇集團主席楊受成率領下，張敬軒、陳家樂、譚耀文、周勵淇、李璨琛及錢嘉樂等現身支持，而謝賢及狄波拉則代表兒子霆鋒現身。

張敬軒受訪時，表示這4、5年都聽從公司意見，集中火力於樂壇發展。問到是否賺到盆滿缽滿？他說：「各方面都賺到啲啦，但如果遇到適合嘅角色，我都有興趣拍戲，有戲癮嘅。（想拍邊類型電影？）打打殺殺嗰啲就太沉重喇，不過如果有導演咁大膽，敢搵我拍動作片嘅話，我都會做足準備工夫去嘗試嘅，個人嚟講，比較喜歡演喜劇！」

軒仔坦言近年都有導演邀請他合作，原因是他的社交網帶出話題，他說：「我唔想用呢啲嚟搞噱頭，依家最快可能出年有機會拍戲，希望有充足時間準備。（舞台劇呢？）呢方面就暫時未有打算。」

訪問期間，軒仔突然感觸表示，希望將家人放在首位，工作反而其次！問到發生甚麼事？他說：「疫情關係，少咗同父母見面，入行呢20年，其實都冇同屋企人正式生活過，發覺父母老得好快，加上都有啲朋友突然離世，覺得錢搵唔晒，最緊要陪伴身邊人！（接父母嚟香港住？）好難，爸爸比較鍾意留喺廣州，有佢嘅茶友，同埋都適應晒嗰度嘅生活，反而媽咪間中嚟香港就會周圍去，又讚香港啲海鮮好味。」