陳家樂鬧爆甄子丹　陳木勝鼓勵：唔好畀佢食住

藝人陳家樂今晚（16日）出席英皇新片《怒火》的首映禮，在片中他飾演「宇宙最強」甄子丹的上司，他說：「其實之前Benny（陳木勝）係搵我做另一個角色，組數多好多，但撞咗我另一套電影嘅期，演唔到我都好唔開心，因為我第一套電影就係Benny嘅《保持通話》。事隔十幾年大家冇合作過，所以再有機會係好開心，Benny覺得我大個咗，想睇吓我依家演成點，當我以為我冇機會嘅時候，佢好好，佢話有另一個角色，只係需要拍一日戲，都好過冇。（有冇覺得遺憾？）少少，但好感恩，最後都參與到。如果冇佢第一個搵我拍戲，都唔會有人搵我，第一次試鏡嘅回憶仍歷歷在目，今次可以演出，算係個好好嘅紀念。」講到要演子丹上司，還要跟對方開火，他笑言陳木勝應該對其表現感滿意：「佢估唔到我夠膽鬧子丹，拍之前，導演叫我唔好畀子丹食住，都傾咗好耐先拍。」

另外，陳家樂本以5千多萬元買位於何文田的一個三房單位，但早前終止交易，他自言不懂投資，主要交由家人負責：「好多謝老闆（楊受成），當初係佢鼓勵我置業，續約時借咗啲錢畀我，加埋我同家人嘅儲蓄。（再入巿？）要問家人。（會唔會買大啲單位？）希望買同家人同區嘅物業，大家有個照應。」