疫境收入少9成？張繼聰話袁澧林好「離譜」

藝人張繼聰（阿聰）與袁澧林（Angela）今日（16日）拍攝電影《窄路微塵》，阿聰透露此片由新導演拍攝，並以疫情為背景，是一部非常寫實的港產片，甚有意義，在片中飾演清潔公司老闆的他，因疫情而影生計，他坦言對此深有體會：「我去年全年只係做咗10日工。（收入少9成？）唔好提，咁艱難嘅時期大家都係咁過，我老婆都係，連街都出唔到，仲點做嘢。（你儲埋唔少？）有少少底，但唔好長期係咁，托賴今年有好轉。」

阿聰講到今次跟公司新簽演員Angela首次合作，不過去年大家一齊上演戲工作坊時已有接觸，並直指對方很「離譜」：「她本身條件好好，但同時態度又好，又勤力又聰明，仲練好多嘢，識功夫同音樂，係好有前途嘅新人。」又開玩笑指自己被比下去。

當阿聰是老師

Angela表示之前上工作坊時已當阿聰是老師，對方非常樂於分享心得，到今次正式拍攝，更獲不少提點，有他傍實令她安心不少。問到去年有否受疫情影響收入？她稱靠網上工作，幸運地能支持得住。

提到阿聰的太太謝安琪在社交網投訴他不懂揀相，阿聰笑指這是兩人的情趣，並冧爆表示他最唯美的角度就是娶了太太：「男仔同女仔揀相角度好不同，所以我懶醒咁上載咗見唔到佢個樣嘅相，點知都係收到投訴，睇吓我下次點闖禍，不過呢啲都只係想互動吓，帶畀大家開心。」