七師傅做搞手！裕美林作媽食「和頭飯」　鬧交收場

藝人裕美和林作拍咗拖咁耐，因為林作媽王莉妮覺得佢嘅出身、學歷、背景配唔上自己做過律師嘅仔，所以一直都藐爆裕美。兩人面左左成2年，終於等到突破盲點機會，佢哋一家「三口」應ViuTV節目亮相風水師七仙羽個節目《七救星》，仲幫佢哋擺「和頭飯」，等佢哋世紀同枱食番餐開心飯，點知好心做壞事，睇嚟七仙羽就算講幾多次：「七師傅愛你」都搞唔掂。

林作「笠水」

喺節目中，七仙羽與林作媽初次時好投契，講到明要不醉無歸好高興，叫七師傅考慮做佢新抱，而七仙羽瞞着林作媽，建議裕美親手煮碟餸菜畀林作媽食，但當裕美拎住碟咕嚕肉笑晒咁入飯廳嗰陣，林媽媽擰歪面兼好唔畀面話：「我減肥，已經唔食（咕嚕肉）都飽啦。」聽見七仙羽用鄉音話：「希望佢哋大家可以坐埋一齊」，林作當堂「笠水」，裕美就好激動話：「唔好意思，我覺得好委屈囉」，林作媽再霸氣話：「睇吓搵邊個請佢（裕美）出去啦」，之後就見冇出去嘅裕美爆喊要用紙巾抹淚，個樣好可憐。啲網民留言戥裕美慘，仲問「玩咁大呀」，亦有網民問林媽媽：「你係咪想冇咗個仔定係多番一個女」，亦有網民柴台話：「唔好再夾埋做戲了」。

裕美感委屈

裕美接受訪問時話同伯母食到開心飯係額外bonus，但事實係：「成程好委屈，佢一眼都唔望我啦，平時打招呼都當睇我唔到，我覺得唔當我係人，普通人都可以望吓啩。」咁因乜事咁委屈呢？裕美就話希望伯母當住全香港市民講吓點解唔鍾意佢，但問極伯母，佢都講唔到，不停話只知我唔適合佢個仔：「伯母講唔到個原因，我係唔開心囉，因為唔鍾意一個人都有原因，唔可以好似啲網民咁，唔識我就係咁話我，網民我唔可以見到，但咁近接觸到，你好憎我，但又解釋唔到，係因為根本唔認識我又好憎我，呢個問題係解決唔到啦。」

而另一個感少少委屈係被林作媽「老屈」:「一直講到我一文不值咁，成日覺得我用佢個仔嘅錢，根本都冇，畀人冤枉我條氣唔順囉。我咁努力做生意搵錢，佢個仔今個月有5萬蚊卡數就賴我用嘅，我心諗幾時用過佢個仔5萬蚊呀，一蚊都冇用，佢個仔鍾意買嘢唔關我事，覺得好唔公平，可以議事論事，連溝通都冇就批評人，咁就唔OK囉。」

林作媽深夜話唔拍

裕美仲爆埋林作媽一時一樣麻煩到人，話事前係得林作媽同意才接呢個節目，但到拍攝一晚深夜，林作媽以「唔想見到裕美」同「以為林作講笑」為理由反口，搞到拍攝流程大混亂，裕美覺得：「我見到佢都唔好受，但既然都應承咗就要做囉，佢應該一早講OK，呢個節目嘅重點係好多記者朋友想同我同伯母一齊做個訪問，但嗰時大家都唔想，今次係世紀第一次同場見到面同講嘢，我都好難頂，一見到我就擰歪面，有咩深仇大恨呀？」裕美話受委屈後，好崩潰咁喊足一晚，連帶心情低沉咗兩、三日。3

要亂棍狂打林作除孽障

林作就話節目係驚喜安排：「美美去到媽媽嗰度坐低食嘢，劇情唔透露，但係全部係真實反應，亦冇預料到情況係咁嘅，我都戥美美唔開心。」但林作強調夾在阿媽和女友中間唔覺得為難，因為係女友選擇想和阿媽和好。七師傅事後話喺節目度雙手合十不停講「家家有本難念的經」，仲話林作罪孽太深，要化解林作媽同裕美嘅誤會就要亂棍狂打林作除孽障，裕美都打埋一份，捱打後嘅林作個背脊多咗好多條棍痕。