日本AV界有好多唔同系列嘅作品，好似杭打系列，即係打樁機式嘅騎乘表演，女優變成人肉打樁機喺男優身上使勁騎乘，令觀眾感受到女優竭力使出騎功嘅畫面係幾咁悅目，感覺係幾咁過癮呀！

全方位騎乘

喺Prestige出品嘅《神尻杭打騎乘位》中，身材高挑且擁有絕色美貌嘅愛音麻里亞，唔單止雙腿夠長，美股亦又大又彈手，佢就係憑住呢兩個優點喺多場激戰中，發揮出上乘騎乘功夫，仲好似打樁機一樣咁快速上上落落，畫面充滿動感！另外，麻里亞嘅騎乘招式多變，將男優倒轉又騎到，就算男優打側身瞓低，一樣可以從旁邊互相配合嚟騎乘，技術認真高超，唔怪得班男優個個都投晒降任佢魚肉啦！

朋友咪走雞

喺FALENO推出嘅《宅飲逆NTR》入面，橋本有菜嘅男友正太邀請好友涼介到屋企開派對，期間涼介漸漸發現有菜對佢意圖不軌，先係偷偷喺耳邊大講淫語，後來正太因不勝酒力而先行入睡，有菜更加放肆，露出嬌美玉臀玩挑逗，見對方硬朗起嚟就直接大玩騎乘！雖然涼介覺得對唔住好友正太，但係有菜又索又姣，騎功仲一流，所以一次又一次咁背叛正太，同有菜進行激烈交鋒，享受阿妹嘅上乘騎功！

出差有性福

BeFree推出嘅《巨乳鄰居誘惑中出杭打騎乘NTR》，講述正浩嘅老婆成日要出差工作多日，但係佢一啲都唔會悶，因為隔籬屋嘅G奶人妻新村晶會過嚟陪佢，充當臨時老婆！晶妹唔單止身材豐滿，而且仲相當飢渴，同正浩由客廳玩到上飯枱，喺浴室玩鴛鴦戲水更係指定動作，而且阿妹嘅騎功一流，又扭又磨，令正浩如癡如醉，仲要唔介意打真軍，最後中出收場，感覺相當滿足。

簡評

騎乘位雖然個個女優都識，但卻唔係個個都能夠騎得好睇又有勁度，而今日為大家介紹嘅作品，班女優都騎得出色喇！當中本身最鍾意愛音麻里亞主演嘅《神尻杭打騎乘位》，因為麻里亞身材一流樣又靚，床上功夫仲相當了得，片中表現出多種騎乘技巧，加上喺不同場合亦換上黑絲襪、透視裝等上陣，令每場激戰都顯得更精彩悅目。