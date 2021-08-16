升呢做女一！游嘉欣同林正峰有咀戲：我都呆咗

無綫上位小花現年21歲的游嘉欣，入行3年正式攀升做女一，下星期將會開拍新劇，更與曾在《香港愛情故事》及《青春不要臉》中，合作演一對的林正峰再度飾演情侶，而此劇屬短劇，每集為半小時，暫時預計兩星期拍畢。

希望大家繼續追夢

劇情方面亦相當貼地，劇中男主角林正峰飾演「躺平族」，內容方面會探討年輕人面對工作、住屋等不同問題，希望大家不要因環境因素而放棄自己的理想，繼續追夢。劇中游嘉欣是黃子雄的女兒，自小有父蔭，於父親經營的店舖打風流工，之後跟中學同學、送外賣的林正峰重遇，展開他們的故事。之前二人於《香》劇及《青》劇中最大膽都是拖手仔，據知今次二人戲內會有咀戲，監製林肯受訪時亦透露劇中會有《香港愛情故事》的演員客串演出呢！

游嘉欣接受東網訪問時笑言：「我同林正峰都飾演過唔同類型嘅情侶，劇本上有親吻戲，我見到都呆咗，不過我嘅螢幕初吻之前喺《香港愛情故事》已經冇咗，但今次係林正峰嘅螢幕初吻囉！」說到做女一，她表示多了一份責任：「今次需要比之前做得更加好，而且今次個角色係26歲，對自己都幾有挑戰性，自己都不斷做功課，睇多幾次劇情希望攞多啲感覺。」