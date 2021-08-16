Alison Tyler　3D航母級　戰鬥力勁爆

用航母嚟形容女性，好多人都會想到佢嘅身形有幾魁梧，只係套喺Alison Tyler身上嘅話，卻係一種讚美，事關佢身材高挑，配合36DDD勁爆上圍，加埋超強床上戰鬥力，航母二字絕對襯得起！

運動健將

雖然Alison Tyler嘅身形高大，三圍又超火辣，但係身手卻相當靈活，原來佢讀過時係運動健將，擅長打排球及騎術，更參加過牛仔競技賽、滾桶賽及繩索比賽，絕對係技巧與力量兼備。原來佢父母相當重視培養子女嘅運動興趣，故此佢自細已積極參加各項運動，大學期間佢更係划艇隊隊員，每星期練足7日，又會到健身室健身，更參加過多次健身比賽。

大學畢業後，佢做過活動推廣員，由於人工唔高，所以想找一份可以搵到快錢嘅工作。之後，一位做脫星嘅閨密問佢有冇興趣拍四仔，佢就二話不說答應，2010年5月出道，為著名片廠Vivid演出處女作《Curvaceous #2》，並獲得極佳銷量。有趣嘅係嗰位脫星閨密，喺佢出道後三個月便引退，令人不禁慨嘆世事真係難以預料。

專業教練

問到Vivid點解會起用一位身形如此高大嘅新進脫星？廠方嘅解釋相當簡單，就係因為睇到Alison Tyler身上嘅暴力美。乜嘢係暴力美？原來當日Vivid睇試演片時，發現佢進入興奮狀態後，就會以一身蠻力將對手推倒並壓制，喺現役脫星好少有呢種演出。事實上，Vivid的確獨具慧眼，Alison Tyler憑住出道作，喺Ropey Valley頒獎禮獲得「潛力脫星獎」，而跟住落嚟演出嘅幾套作品，亦獲得佳績。

人氣飆升嘅Alison Tyler，各大四仔片廠紛紛向佢招手，包括Reality Kings、Evil Angel、Jules Jordan Video等，而佢參演嘅作品，都喺各個頒獎禮獲提名「最佳爆乳脫星」，足見佢實力強勁。近年佢唔單止做導演，更擔任私人健身教練，原來佢考獲國際體育科學協會嘅健身教練執照，更修讀營養及運動學課程，佢仲計劃未來開設健身室添！

Profile

出生地：美國加州

身高：180cm

三圍：36DDD-30-34

雖然Alison Tyler忙於發展健身事業，但其實佢未停過演出四仔，每當有新作推出，佢都會將精彩片段上載到社交網畀大家欣賞及品評一番，而粉絲亦會留言大讚好睇。