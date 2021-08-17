【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月初十丁酉火除日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：動土、修建、安床

忌：狩獵、理髮、修甲

幸運方向：坐南向北

幸運數字：3、4、8、0

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座

精神欠佳，做事提不起勁，宜早點回家休息。

金牛座

放開懷抱，多接觸不同的人，百利而無不害。

雙子座

被突發事故打亂了生活節奏，需花心力處理。

巨蟹座

你的善意能贏得別人的好感，可望拓展人脈。

獅子座

解決問題要靠耐性與毅力，發脾氣於事無補。

處女座

做事力求完美，無可厚非，但也要量力而為。

天秤座

做人要懂未雨綢繆，機會是留給有準備的人。

天蠍座

有偏財運，但謹記大賭亂性，切勿沉迷賭博。

人馬座

容易與人發生金錢糾紛，你有可能蒙受損失。

山羊座

很多瑣碎問題要解決，耐性與信心備受考驗。

水瓶座

易破財，勿輕信高回報投資方案，以防中伏。

雙魚座

處理公務時，要跟共事者多溝通，加強默契。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）猴 人氣升

（跌）兔 易犯錯

鼠

事業運上升，遇突發情况也能應付自如。

牛

健康存隱憂，務必注意個人及環境衞生。

虎

工作上迎來新挑戰，認真對待就冇問題。

兔

是日沖煞，工作運欠佳，記性差易犯錯。

龍

財運下降，謹記便宜莫貪，可避免受騙。

蛇

身心勞累，需要補充營養，為健康把關。

馬

有迎難而上的魄力，但求財難一步到位。

羊

易有錢銀糾紛，騙徒無處不在，宜小心！

猴

人緣不錯，有利做生意，可獲得好口碑。

雞

職場出現變動，內心不安，負面情緒增。

狗

桃花旺，跟另一半融洽相處，甜在心頭。

豬

求財遇上阻滯，容易跟合作夥伴鬧意見。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

額相之自悲與自負

之前跟大家介紹過額頭闊、窄、突的看法，今天跟大家分享其餘的特性！

如果額頭生得比較高，不論男女都係比較高傲、自負，經常覺得自己比其他人優勝，甚至高人一等，很多事情也看不順眼，所以容易有不滿情緒出現，比較憤世嫉俗，當然額頭愈高，這些性格愈明顯。因為個性強勢的關係，女性比較適宜在事業上打拚，反而不利留在家中相夫教子，否則婚姻容易會有問題。

額生得低，愛胡思亂想，經常亂諗嘢，而且比較憂鬱，不活躍，不開朗，甚至覺得很多事情都不及別人好，自我形象較低落。一般額低的人，少年運確實也比較辛苦，所以必須培養個人優勝之處，從而增強自我信心，就可以減少自卑心態。

有些人額頭比較單薄，而且斜斜地，代表30歲前比較運滯，小時候除了要自己照顧自己之外，甚至要照顧埋弟妹，屋企的家務也要兼顧，經常覺得沒有家庭溫暖，好像冷冰冰的感覺。

出來社會工作，縱使同工同酬，也會比其他人吃力及壓力大。最悲哀是勤力得不到回報，辛苦錢無人賞識，還會被怪責未盡全力。但又不需要洩氣，古書有云：心相無虧，自有榮華之日，即係對得住自己，對得住良心，一定會出人頭地。