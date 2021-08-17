Anson Lo爭做張敬軒「阿二」　MIRROR紅到去美國！

衝出香港，紅到美國！在2018年11月出道的人氣男團MIRROR，成軍不足3年，但近年突然爆紅，粉絲年齡層涵蓋老中青，並帶動經濟，因其超強人氣已顛覆廣告界！過去一年拍了逾百個廣告，保守估計吸金逾億元，衣食住行全方位滲入，快餐店、時裝、銀行及保險服務等，單是「人氣王」姜濤在過去8個月已接拍逾30個廣告。

繼早前韓國《首爾新聞》以《陷入香港12人男團MIRROR的妻子，絕望的丈夫們》為題作報道後，MIRROR更受美國媒體注意，在本月12日美國《紐約時報》發表《This Boy Band Is the Joy That Hong Kong Needs Right Now 》專題報道，指香港近年面對疫情等問題，MIRROR一夜之間為受盡身心摧殘的大眾，注入一股振奮人心的正能量，以及帶來歡樂，又指他們是香港年輕人追夢的標誌。報道更分析香港娛樂圈近20年來，隨着韓流強勁及本地藝人到內地發展等因素，令本地觀眾對本地歌影視作品的熱情大減，而MIRROR則令觀眾再次關注本地文化。文中又提及成員之一的Anson Lo是敬業的萬人迷，Ian（陳卓賢）則是書呆子，而姜濤由肥仔變型仔的減肥經歷更贏得不少人支持。

MIRROR兩大人氣成員Anson Lo及Edan（呂爵安）更提早登陸日本市場！他們合演的劇集港版《大叔的愛》本來在秋天於日本3個頻道：影視串流平台TELASA、朝日電視動畫頻道及CS朝日電視台頻道播映，日前TELASA宣布會在日本時間本月21日凌晨零時連播3集，同日凌晨3時半朝日電視台會播第一集的首20分鐘片段。

勢「大包圍」式掃獎

本地樂壇方面，MIRROR的殺傷力亦不容忽視，在今年7月及8月，每星期推出一首全新單曲，氣勢逼人，至今已推出5位成員：Anson Lo、柳應廷、Edan、姜濤及Ian的單曲，官方平台錄得的收看次數，合共逾1,330萬次，當中以上月初發布、Anson Lo的《不可愛教主》至今錄得收看次數550萬成為5人之首，而他更被網民直指在今年樂壇頒獎禮中，會跟張敬軒正面交鋒。惟網民一致看好張敬軒，論其實力及人氣，無疑是男歌手之冠，更指Anson Lo和姜濤才真正引發「內訌」爭銀、銅兩獎，笑言要看誰屈居天王張敬軒腳下做「阿二」。至於金曲方面，網民笑指MIRROR以「大包圍」式出歌，相信也會在各大頒獎禮「大包圍」式橫掃獎項。

今年入行20年的張敬軒，絕對站穩天王位置，回顧今年上半年，他以《俏郎君》及《Sweet Escape》兩曲報捷，成為五台冠軍歌，並被看好大有機會衝擊明年初的「叱咤金滿貫」，追平歌神張學友17年前創下的紀錄！繼有粉絲在郵輪及巴士站廣告燈箱買廣告應援後，更有粉絲自發在前日租用位於荔枝角的工廈單位，搞了一個《Keep Rolling》的展覽，展出近3年張敬軒的照片，十分有心，並引起張敬軒注意，在社交網上載有關展覽的短片。