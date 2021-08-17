【狂吸新血】邵氏新簽3大索女起底　其中一位肥妹大翻身

邵氏兄弟國際影業近年在影視圈大展拳腳，羅致了不少藝員加入，胡定欣、黃宗澤、馬德鐘、張兆輝等，為了吸納新血，早前與三位索女簽約，當中有落選港姐、幼稚園及美女編劇等，其中一位江貴璧（Bobo）翻查她的社交網，原來之前她是一名肥妹仔，目測勁減逾40磅，即刻變索女，最厲害之處是「唔瘦波」，上圍依然堅挺！

素人江貴璧（Bobo）未入行前是幼稚園老師，減肥前似大媽，減肥後搖身一變似韓星，與韓國組合Lisa＠BLACKPINK有幾分相似，真的每個胖子都是潛力股，外形得體內在同樣有氣質，識唱歌又識吹長笛，也有潛水牌照，於求學時期更是籃球隊隊長，動靜皆宜。

落選港姐鄺靜汶（Cindy）曾參選過《2020香港小姐競選》，首輪面試之中還被評為大熱。本身是模特兒的她，曾經參演電影《猛鬼愛情故事》︑《我愛香港萬歲—喜上加喜》︑電台電視劇集，還有蔡卓妍音樂MV《明明》等，同時也拍攝過近20個的電視及平面廣告，有一定的演出根底。

畢業於北京中央戲劇學院表演系的符曦月（Valerie）樣靚身材正，演技已有一定水平，她參演過《黑金風暴》及《12日》 之外，亦參演過劇集《好人好姐》和舞台劇 《 APPER1人性遊戲》，同時也是一名編劇才女，曾幫過一系列的電影︑電視劇及卡通片編寫劇本，多才多藝。