一「舉」成名！麥克華堡13吋「巨鵰」如何鍊成？

美國男星麥克華堡（Mark Wahlberg）是荷里活片酬最高的影星之一，據估計他每拍一部電影的片酬高達5,800萬美元（約4.5億港元）。而未入行前他是饒舌男歌手兼底褲模特兒，他於1997年憑電影《一舉成名》（Boogie Nights）四仔男星Dirk Diggler 一角走紅。而要數到片中最經典一幕，必定是片尾他抽出13吋長「巨鵰」的震撼一幕！

當然，麥克下體並沒有13吋咁長。他純粹是「裝假狗」，那話兒其實是「道具」。而製作個道具時他要去特別效果倉庫度身訂造，要在特技人員前裸露給他們製作。麥克形容過程非常不安及尷尬。劇組人員爆料指麥克為了「入戲」拍之前一直戴住「假陽具」來演其他場面，難怪有劇組人員笑指那「道具」成為他的身體一部分。不過麥克曾表示好後悔拍那場戲，因為本身他是虔誠的天主教徒。但他仍忍唔住拍完之後撻咗個道具J收藏。而他更自爆那個道具是從影至今惟一一件他收藏的電影道具。他更笑指第時或會為慈善而將之拍賣。而麥克稱平時會將件道具放在自己張寫字枱櫃入面，他笑說：「有時我會拎出嚟打我朋友塊面。」

最近麥克再向演技挑戰，為新片《Stu》的角色而用3星期時間每日進食11,000卡路里的食物來增肥40磅。由肌肉男搖身一變成大肥佬，認真犧牲大！