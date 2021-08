東方日報C2：MIRROR人氣爆錶殺上美國新聞

衝出香港,紅到美國!人氣男團MIRROR近日被美國媒體作焦點報道,指他們為香港帶來歡樂及正能量。而成員之一的Anson Lo(盧瀚霆)更提早攻入日本市場,主演的劇集港版《大叔的愛》提前在本月底於日本播出。身為人氣王的他, 被網民指雖然氣勢強勁,但根本不敵今年樂壇之冠的天王張敬軒,更預測他跟姜濤將會引發「內訌」,看誰屈居張敬軒腳下做「阿二」!

在2018年11月出道的MIRROR,成軍不足3年,但近年突然爆紅,粉絲年齡層涵蓋老中青,並帶動經濟,因其超強人氣已顛覆廣告界!過去一年拍了逾百個廣告,保守估計吸金逾億元,衣食住行全方位滲入,快餐店、時裝、銀行及保險服務等,單是「人氣王」姜濤在過去8個月已接拍逾30個廣告。

繼早前韓國《首爾新聞》以《陷入香港12人男團MIRROR的妻子,絕望的丈夫們》為題作報道後,MIRROR更受美國媒體注意,在本月12日美國《紐約時報》發表《This Boy Band Is the Joy That Hong Kong Needs Right Now 》專題報道,指香港近年面對疫情等問題, MIRROR一夜之間為受盡身心摧殘的大眾,注入一股振奮人心的正能量,以及帶來歡樂,又指他們是香港年輕人追夢的標誌。報道更分析香港娛樂圈近20年來,隨着韓流強勁及本地藝人到內地發展等因素,令本地觀眾對本地歌影視作品的熱情大減,而MIRROR則令觀眾再次關注本地文化。文中又提及成員之一的Anson Lo是敬業的萬人迷,Ian(陳卓賢)則是書呆子,而姜濤由肥仔變型仔的減肥經歷更贏得不少人支持。

勢「大包圍」式掃獎

MIRROR兩大人氣成員Anson Lo及Edan(呂爵安)更提早登陸日本市場!他們合演的劇集港版《大叔的愛》本來在秋天於日本3個頻道:影視串流平台TELASA、朝日電視動畫頻道及CS朝日電視台頻道播映,日前TELASA宣布會在日本時間本月21日凌晨零時連播3集,同日凌晨3時半朝日電視台會播第一集的首20分鐘片段。

本地樂壇方面,MIRROR的殺傷力亦不容忽視,在今年7月及8月,每星期推出一首全新單曲,氣勢逼人,至今已推出5 位成員:Anson Lo、柳應廷、Edan、姜濤及Ian的單曲,官方平台錄得的收看次數,合共逾1,330萬次,當中以上月初發布、Anson Lo的《不可愛教主》至今錄得收看次數550萬成為5人之首,而他更被網民直指在今年樂壇頒獎禮中,會跟張敬軒正面交鋒。惟網民一致看好張敬軒,論其實力及人氣,無疑是男歌手之冠,更指Anson Lo和姜濤才真正引發「內訌」爭銀、銅兩獎,笑言要看誰屈居天王張敬軒腳下做「阿二」。至於金曲方面,網民笑指MIRROR以「大包圍」式出歌,相信也會在各大頒獎禮「大包圍」式橫掃獎項。

今年入行20年的張敬軒,絕對站穩天王位置,回顧今年上半年,他以《俏郎君》及《Sweet Escape》兩曲報捷,成為五台冠軍歌,並被看好大有機會衝擊明年初的「叱咤金滿貫」,追平歌神張學友17年前創下的紀錄!繼有粉絲在郵輪及巴士站廣告燈箱買廣告應援後,更有粉絲自發在前日租用位於荔枝角的工廈單位,搞了一個《Keep Rolling》的展覽,展出近3年張敬軒的照片,十分有心,並引起張敬軒注意,在社交網上載有關展覽的短片。

