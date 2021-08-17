JW唱主題曲︱金城安回歸《愛回家》　仲有新角色？

歌手JW（王灝兒）喺社交平台自爆為無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》獻聲，唱最新一首主題曲《愛心灌溉》，除咗約定大家8點鐘聽歌外，佢仲留言︰「發夢都估唔到，我竟然可以唱到！」字裏行間都Feel到佢幾咁興奮！而佢仲特別多謝老友陳瀅，因為呢個Post嘅封面相係由佢設計，果然係高手！

事後JW接受東網訪問，仍然開啟Hyper Mode，問到繼唱過《燕雲台》同《陀槍師姐2021》嘅劇歌之後，再下一城唱處境劇曲心情如何？佢大呼超級爆開心，又爆私下係《愛．回家》嘅忠實觀眾︰「每集都好搞笑，睇完好Relax！」而JW話最神奇嘅係佢依家同「金城安」周嘉洛拍緊新劇《痞子殿下》，一齊拍劇之餘，仲唱埋佢套處境劇嘅主題曲，JW笑言好希望《痞》「4劍俠」，佢、周嘉洛、陳瀅同朱敏瀚之後可以再喺《愛．回家》合體拍集Special，咁就更加開心！

而TVB亦已上載新主題曲《愛心灌溉》MV，Keep住搵嚟劇中多條故事線主角拍MV，當中「金城安」正式回歸，明顯劇情繼續畀佢有得留低，同時亦加入新角色、由古佩玲飾演神婆補習Miss「申瑞素」，提高劇集新鮮感。