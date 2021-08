「尚氣媽」陳法拉出席《尚氣與十環幫傳奇》首映送飛吻

漫威超級英雄新片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)於洛杉磯舉行世界首映禮,飾演尚氣母親的陳法拉以一套露肩低胸紅裙現身,笑容燦爛。

法拉於紅地氈受訪時以流利英文表示:「依家感覺好正,尤其係成年困喺屋企後,我哋終於可以出嚟,慶祝心意同辛勞嘅成果。」片中是「十環幫幫主徐文武」梁朝偉妻子的她,介紹自己角色是兇猛的戰士與情人,是個剛柔並濟的獨立女性。她又提到現實中首次成為母親的感受:「2年前拍戲時我首次飾演一個母親,同啲細路好聯繫到。2年後我生咗個B女,依家6個月大,呢套片喺好多層面上都改變咗我人生。」

法拉自言與飾演尚氣阿姨的楊紫瓊以及其他女演員一開始就很有默契,也讚賞幕後工作人員很多也是女性,笑言她們都是「勁揪」(badass),因為用詞比較粗俗,說完之後連忙問可不可以這樣說,主持安撫她當然可以說。法拉又透露她為角色苦練功夫多個月,雖然已先睹自己有份的場面,但很期待欣賞整套已完成電腦特效的電影。