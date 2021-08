飾演「尚氣」的加拿大華裔男星劉思慕(Simu Liu),出席漫威超級英雄新片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)洛杉磯首映禮,受訪時表示首次穿上超級英雄戰衣令他百感交集,因為他成長時沒有看過亞裔的超級英雄,希望現在亞裔小孩子看到能找到身份認同。他又談到長期受訓的過程,建議任何想成為超級英雄或特技人員的人,不要低估拉筋的重要性:「大家以為淨係出吓拳踢吓腿,但當你第二日起身,想落床時會發覺你做唔到!」

飾演女主角的Awkwafina受訪時談到與劉思慕演對手戲時,有很多即興演出,又指與在《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)合作的楊紫瓊再次碰頭很正,她們曾一起度過幾個狂歡夜晚,主持們表示羨慕後,她更即場邀請主持們在首映禮完結後一起去蒲。