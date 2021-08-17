吳亦凡被捕！母首現身顯擔憂　都美竹畀Like：謝謝你們

大陸男星吳亦凡7月底因涉嫌強姦罪被北京公安依法刑事拘留，昨晚（16日）「平安北京朝陽」官方微博發布最新消息，透露吳亦凡已正式被逮捕。而早前傳出過分溺愛兒子、「大義滅親」的吳母，昨晚被影到首次在兒子被拘留後露面，被發現戴着黑色口罩、身穿印花連身裙，乘車返回兒子位於朝陽公園附近的住所，落車後一直低頭看手機，緩慢步行，似是心情沉重非常擔憂。

另一邊廂，爆出吳亦凡「選妃潛規則」的網紅都美竹，就給Like吳亦凡被捕的「朝陽檢察」貼文，並在粉絲群組發文，以幾個喊樣Emoji表達心情，留言：「終於，感謝朝陽公安，他們真的特別特別好，謝謝你們，我們都好好的…」而早前，有網友發現都美竹清空了社交網與吳亦凡相關的內容。

而人民日報亦漏夜發文，批評吳亦凡事件令佢嘅「頂流」頭銜瞬間付之東流：「事實證明，一旦衝撞法律，『頂流』就會瞬間付之東流。若在名氣掩飾下放縱私慾，結局必然是自我毀滅。愈是暴得大名，愈要常思德行配位；愈是擁躉眾多，愈要當好表率。給世界以浩然正氣，給青少年真正的榜樣力量，娛樂圈當挖瘡割癰、激濁揚清！」