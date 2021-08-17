美味聯名　手機殼飄炸雞香？

正如時裝要換季，手機殼都要久不久換件「衫」先至開心！一向諗頭多多的CASETiFY，繼早陣子推出空山基Hajime Sorayama及ADER error聯名系列後，今回再與全球知名連鎖炸雞品牌肯德基KFC跨界合作，推出一系列電子與生活配件，包括吸睛俏皮手機殼、AirPods保護殼及繽紛童趣的炸雞造型手機吊飾、貼紙設計不锈鋼保溫瓶等。

今回的聯名系列以KFC LOGO、經典口號「It's Finger Lickin' Good」及廣為人知的紅白條紋炸雞桶為設計靈感，並一口氣推出了3款手機殼設計，包括：印上多件逼真炸雞的防摔手機殼、專為iPhone 12而設計的限量肯德基爺爺立體蓬蓬手機殼及以肯德基經典標誌貼紙設計的防摔手機殼。其中的iPhone 12手機殼更配備獨家抗菌塗層DEFENSiFY，可有效防止99%細菌在手機上孳生，讓大家拿着手機的同時，也能安心享用美食。

除手機殼外，系列更推出AirPods保護殼、不锈鋼保溫瓶和掛有3個酥脆小炸雞造型的彩珠吊飾，炸雞粉絲見到必定好想據為己有，讓手機「先食」香脆惹味的炸雞。不過貨品要待本月26日才正式於官網及CASETiFY Colab APP上架，想入手就要等多一個星期。