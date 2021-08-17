聲夢騷︱火雞文凱婷被要求公開咀嘴　全員起哄

一連4場嘅《聲．夢飛行FIRST LIVE ON STAGE》圓滿結束， 鍾柔美（Yumi）與姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）共15位學員台前表演精彩，但台後一樣好多fun。雖然傳撻着嘅文凱婷（Aeren）同孫漢霖（火雞）喺尾場例牌否認拍拖，不過喺火雞生日正日，身體最誠意嘅Aeren被一個小動作已經出賣咗，連佢啲同學都覺得佢哋「有啲嘢」，一度起哄要佢哋公開咀嘴，到底Aeren同火雞點拆彈呢？

15號係火雞23歲嘅生日，成日學員同無綫主播喺演唱會後台搞驚喜生日會，送上「說謊」蛋糕時，好似「女主人」、全程企喺壽星仔火雞隔離嘅Aeren，表現超興奮，曾經想搭火雞搭頭，但突然又縮咗手，之後主播人又「搞事」問啲學員：「有啲咩表示，有啲人話要kiss喎。」，火雞未有反應，Aeren就好大反應話：「邊個呀？」潘靜文就踢爆話:「吓，一定係姓文嗰個錫佢！」，林智樂就答叫：「叫凱婷」，呢個時候見Aeren先O晒嘴，再好鬼鬼祟祟咁閃開咗，擺明「身有屎」，主播助攻話：「可以係Rock（何晉樂）Kiss。」Aeren知「甩難」又好快咁閃番出嚟，仲好大力用手推火雞個頭埋Rock度，又一次畀佢成功脫險。