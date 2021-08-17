閃嫁經理人 　華原朋美老翻安室經典look報喜

2年前未婚產子的日本女歌手華原朋美，於今日(17日)47歲生日舉行網上記者會親自報喜，宣布已與拍拖僅半年的經理人男友大野友洋結婚，她透露於今天凌晨踏入生日一刻時遞交結婚申請表，又大騷老公為她設計的巨型鑽石婚戒晒幸福。

榮升人妻的華原，模仿當年天后安室奈美惠公布婚訊的黑衫襯格仔裙的經典打扮現身，身材卻肥足對方2個碼。她在記者會上表示：「我與最喜歡的人結婚了。」她表示於2年半前因工作與老公結識，今年2月才正式拍拖。談到求婚過程時，她指着身後的遊艇表示，在船上舉行派對時，獲老公跪地求婚。她直言入行26年來，經歷過很多痛苦及悲傷的事，但現在全部都能讓她感到幸福。

情路崎嶇的曾與音樂監製小室哲哉拍拖，分手後自殺不遂及濫藥，又曾遭舊愛虐打。她前年為圈外人未婚誕下一子後，一直沒有透露經手人身分，專心做單親母親照顧兒子。有網民起底華原的老公大野友洋年約44歲，經營活動公司的他，身家豐厚，而且來頭不少，其社交網內有不少與商界及體育界名人及日本皇室成員的合照。