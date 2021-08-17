【今年月餅真好味 I】全新口味　老少咸宜

雖然下個月才是中秋節，不過為免大家臨急抱佛腳，率先搜羅全城最新出品，有新口味、古怪過癮新奇款式，以及靚靚Package等，今日搶先介紹全城新味月餅，有朱古力、茶、咖啡等廣受歡迎食材製作的月餅，又有多樣化新味及素食款式，夠晒老少咸宜。

清新茶香

型男主理

由靚仔藝人Brian陳安立主理的「口張開」與位元堂聯乘推出全新的「限量迷你茗茶月餅禮盒」，嚴選優質茶葉，以傳統月餅工藝及烘焙技巧，打造出創新獨特的茶口味。由即日起至9月15日可於網站或位元堂門市訂購，並由即日至9月20日換取。每盒均有斯里蘭卡伯爵茶奶黃及醇香鐵觀音豆蓉兩款口味月餅，前者以伯爵茶奶黃配鬆化細緻牛油餅皮，口感幼滑，茶香清新，吃後甜而不膩；後者嚴選自台灣醇焙鐵觀音作軟心茶餡，味濃甘醇，茶香四溢，配以牛油餅皮，滋味無窮。

英式茶香

月餅和茶湯一向是最佳配搭，英式百貨店Fortnum & Mason今年推出的月餅禮盒，就推出3款新茶味月餅，包括伯爵紅茶、玫瑰包種和抹茶月餅，禮盒內亦有相對搭配的茶葉，讓客人沖泡茶湯後，可慢慢品味茶味月餅。（門市有現貨供應）

港式奶茶

本地茶餐廳的奶茶，經常被加以改良做成各式甜品美食，今次輪到陸羽茶包，品牌和煲仔榮記和常溫餅店by Sophie合作，推出限量的港式奶茶口味《茶走月》，月餅選用斯里蘭卡紅茶整奶茶茶底再製成月餅餡，餡中還有一粒麻糬加強口感。每盒茶走月還附有中國茶系列茶包，而且by Sophie店主會寫上收件人的英文名，相當貼心。（9月10日開始換領）

升級版抹茶

抹茶和紅豆是日本傳統甜品配搭，東海堂今年新推流心抹茶紅豆月餅，是自家品牌抹茶口味的升級版，京都宇治抹茶製作的內餡，包上紅豆蓉外餡，吃時不用加熱都會滲出抹茶流心醬，和紅豆蓉混合後更添風味。（門市有現貨供應）

音樂伴吃

在吃飯賞月的時候加點音樂，氣氛和胃口更佳。Tea WG新推的月光漫舞茗茶月餅音樂禮盒套裝，內有選用獅城早餐茶的星宿之光、香柚早餐菜的月色之光，以及選用茉莉香花紅茶的瑰寶之光和混合香草茶的豐盛之節，音樂禮盒只要扭動發條就會播出悅耳音樂，邊吃邊賞月更有Feel。（8月30日開始換領）

芳香伯爵茶

西茶中，除了早餐茶，伯爵茶也是港人喜愛的茶種之一，沖泡茶湯外還會製作甜點。尖沙咀香港喜來登酒店近日推出全新口味的迷你伯爵茶奶黃月，蛋黃、牛乳和伯爵茶內餡配合得剛好，入口有淡淡佛手柑氣息。配上新會老陳皮製成的迷你陳皮豆沙月組成雙月合奏禮盒，味道更豐富。（9月1日開始換領）

雙倍茶味

優質的日本抹茶苦中帶甘，當地每個地區的出品都有自家風味，HYPEBEANS和望月合作推出的抹茶月餅，特別選用靜岡抹茶和宇治丸久小山園抹茶來製作流心抹茶餡，讓月餅的茶香濃郁倍增，餘韻猶長。（9月1日開始換領）

香甜朱古力

果味配搭

無論大人或小朋友，對朱古力的熱愛有增無減，GODIVA今年推出3款新口味，包括黑松露杏桃牛奶朱古力、荔枝烏龍茶白朱古力和抹茶金桔白朱古力月餅，各款食材和水果搭配，較特別是意大利黑松露醬配杏桃，果香和菇香濃郁。（門市有現貨供應）

口感豐富

平常吃朱古力，除了原味，也有加入不同堅果，Schoggi Meier今年新推的繁花盈月燕麥脆心朱古力月餅，月餅的燕麥脆心配堅果和乾果，層次豐富，相當有咬口。由現時至8月20日前在網站預購，有85折優惠，買滿指定金額可免運費。（新口味於23/8開始換領）

甜美花朵

每次看到男士送禮，鮮花和朱古力缺一不可，Venchi今年推出紅寶石椰子、改良版的抹茶可可碎和榛子蓉黑朱古力月餅3款新口味，加上花朵造型和燈籠風格的月餅盒，相信對方收到後，未食已覺Sweet。（18/8開始有現貨供應）

甜美鹹香

大家有沒有吃過人生中「最美味」的朱古力？被外國媒體評為紐約「最美味」朱古力品牌MarieBelle New York，首次推出手工朱古力海鹽月餅，朱古力餅皮加朱古力碎，再配法國海鹽，提升整體味道。另外配上優雅的手提禮盒，更添時尚。（9月1日開始換領）

健康素食

純素無軼質

素食潮持續，就連特別節日都會推出應節食品，黑蒜餐廳和健康純素烘焙品Lissome合作，推出3款素食無麩質月餅。選用黑蒜、去皮綠豆、原蔗糖和芥花籽油做餡，配竹炭粉和綠豆蓉做的餅皮，打造竹炭黑蒜月餅。柚子紅豆月加糖漬柚子做餡料，清香微甜。至於抹茶流心黑芝麻月選用丸久小山園抹茶粉配自家製黑芝麻醬做餡，甜中帶甘。月餅無防腐劑和人造色素，食得安心。（9月6日開始換領）

美味有營

很多人將素食和清淡口味扯上關係，其實只要食材配搭得宜，都可以做到色香味全。唐宮小聚今年推出「素有新意禮盒」，有軟滑的欖仁紫薯月、香甜抹茶紅豆月和和層次豐富的松露果仁月，當中的松露果仁餡選用瓜子仁、核桃仁、杏仁、芝麻仁及欖仁，以及冬瓜蓉、糖冬瓜粒和糖野山桔，質感富有層次，亦滲出清甜味道。（9月1日開始換領）

其他選擇

經典酥皮

百年餅店恆香老餅家今年推出創新口味月餅，以百年傳統造餅經驗，將招牌酥皮製法用於月餅之中，成為全新的蛋黃蓮蓉口味及流沙奶黃口味酥皮月餅，以新意從外至內引爆傳統美味，激發味蕾新鮮感。

本土流心

本地小店「有品」素會在中秋推出低糖低鹽、天然無添加的100%香港製造月餅，今次除了招牌的流心芝士奶黃月餅及流心榴槤月餅外，今年更有全新的流心朱古力月餅及改良版紅豆陳皮月餅

清涼冰皮

除了傳統餅皮，小朋友最愛冰皮月餅，IKEA今年新出的五式冰皮月餅，除有紅果子和接骨木花口味外，還有新製作的D24榴槤、宇治抹茶和UTZ咖啡月餅，配上熱茶或果茶都咁夾。（門市有現貨供應）

星級打造

提到柑桔，大家就想到新年柑桔又或醃製品，米芝蓮星級點心店添好運今年推出2款奶黃月餅，原味奶黃月餅在餡內加鹹蛋黃碎，味道更濃郁。柑桔奶黃月餅選用意大利柑桔製作，配上混合牛油餅皮和廣東糖皮合拼的餅皮，增加口感之餘，又有清新果香。（8月25日開始換領）

蘇式風味

中秋有各式節日美食，通常和家人吃飯後，都會來一口湯圓，坊間的小寧波湯圓，大部分人耳熟能詳。因應品牌70周年推出傳統蘇式月餅。蘇式月餅的特別在於口感鬆化的酥皮，配搭「椒鹽」和「苔菜」2款口味，大家別以為椒鹽是鹹食，這個詞語是傳統寧波人的叫法，真身其實是芝麻味，黑芝麻加點鹽、核桃配搭，別具風味。苔菜則是海苔味加核桃，香氣濃郁。（9月10日開始換領）