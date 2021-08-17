東冲有料到：我的抗疫秘笈

朋友對我說，一直有收看我上載社交媒體的Video，發現我自去年疫情第一波發生至今，依然不斷外出拍片。泰國風聲鶴唳，很多地方被列為高危地區，很多人受到感染，我至今仍安然無恙，問我有甚麼秘訣？

看到我疫情期間依然不斷有片上載，其實是一種錯覺。以上年為例，我其實是一天外景拍了四天的片，再加上有時候是在家裏拍攝，所以並非天天外出。而每逢外出採訪時也做足安全措施，拍畢後也不作逗留馬上回家剪片。不得不承認的是，當第一波疫情完結、第二波疫情未爆發時的「安全期」，我及一般泰國民眾也難免有些鬆懈，甚至穿州過省到其他地方採訪，但經歷了第三波及現在的第四波疫情，我也減少了外出拍片，僅在家中不同角落拍攝口述泰國最新情況的片段，偶爾到超市入貨才會順道稍作外景拍攝，基本上都不會特意上街的了。

這樣既響應泰國政府減少外出的呼籲，同時萬一自己不幸確診也減低傳給他人的風險。

至於藥物方面，自己一向有服用維他命C，另外亦跟其他泰國人一樣，買了一些當地藥物傍身，當感覺身體有些不適便會服用，服用兩天覺得身體沒問題就當痊愈了。這些藥物聲稱有防禦病菌的功能，感覺就像是保健食品般，不吃不會有問題，吃了則有機會改善體質，反正價錢不貴，所以買來試試看。

此外也有朋友給我買來桑黃口服液，一天喝一瓶，看見液體本身的濃度加上瓶身的設計，混合維他命C一起服用，估計也有一定功效。

其實去年疫情初期，我已有一段日子不斷服用桑黃口服液及藥粒，現在有朋友相贈，也一天喝一瓶希望能提升抵抗力來殺死病菌。

不過，最有效的預防方法始終是去接種疫苗，雖然接種了二劑疫苗後並不等於不會確診，但即使不幸確診了，病情亦不會變得嚴重。所以，你今天接種了嗎？

胡慧冲