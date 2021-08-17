王梓軒《演鬥聽》反應佳：香港樂壇有希望

藝人薛家燕今日（17日）邀請無綫節目《演鬥聽》的主持王梓軒及一眾樂手鄭嘉嘉、咖啡因公園及黃浩邦，上其新城電台節目做嘉賓。其中家燕姐孖王梓軒受訪，前者大讚《演》播出後反應極佳，是少有節目可以做到歌手跟樂手同樂，見到成班音樂人對音樂充滿熱誠好感動，頓時覺得香港樂壇好有希望，又透露本周日（22日）播出的最新一集有她做評判：「好值得睇！因為好搞笑，有姜麗文、吳業坤等鬥歌。（會唔會偏心吳業坤？）我好公道嘅！但佢見到我就起痰，即場作咗首《燒賣》歌畀我，佢可能當我燒賣，哈哈！」

王梓軒笑說一知道嘉賓有姜麗文及吳業坤，即刻聯想到家燕姐，因為二人長期爭寵，他又特別感謝家燕姐在最「忐忑」時期仍答應擔任評判：「辛苦家燕姐，嗰陣佢期待緊粒孫出世！佢本身有工作都推晒，又知呢個節目拍得耐，最終都要拍到凌晨時分，真係唔好意思！」家燕姐笑謂孫仔好有她心，拍攝翌日先出世。

另外，講到家燕姐日前有去捧「聲夢」學員場睇騷，她大讚曾是其藝術中心學生的鍾柔美表演很好，又指其實潘靜文及蔡愷穎都是學生之一，並趁機推薦15名學員給王梓軒上節目，後者笑住答應：「好呀！同叔叔玩吓！哈哈！」