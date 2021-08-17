曾被控詐騙　Black Swan前成員惠美爆秘婚兼婚變

韓團Black Swan的25歲前成員惠美去年11月遭30多歲的男粉絲控告詐騙約35萬港元，對方向韓媒指惠美多次向他借錢，但惠美其後卻改電話及與他斷絕聯絡，他於是提交訴狀控告她詐騙，但惠美指35萬港元是男粉絲主動提供，否認詐騙。已於去年11月約滿離隊的惠美今日就被爆於去年6月秘婚，但她於今年4月離家出走，現時正進行離婚訴訟。

據韓媒報道，惠美的31歲丈夫A某於7月31日向議政府地方法院提交離婚訴狀，他提出離婚的理由包括惠美的粗言穢語、侮辱、酗酒、揮霍無度、離家出走及外遇等問題。據悉2人於去年4月認識，當時惠美因為被粉絲B某追債而感到苦惱，當時她遇上A某，5月底開始與A某同居，6月註冊成為法定夫妻。

不過，2人很快就因為各種問題發生碰撞，A某指：「即使我做送貨兼職，負擔所有生活費，惠美還是覺得不滿足。」而A某亦表示長期被惠美用言語攻擊，更發現妻子與另一名男子同居，懷疑她有外遇。惠美就反指老公控制欲強：「他禁止我和朋友交往，還監視我的手機，他試過拿着刀恐嚇我，也試過強迫我和他發生性關係。」A某解釋他只是要求夫妻之間最基本的信義，否認是控制狂，又指他與惠美是用刀互指對方，但否認曾強迫對方與他發生性行為。