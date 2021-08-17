花井祐介展覽中環舉行　男人老狗讓人思考人生

人到中年有人積極人生，有人懷疑人生，日本當代藝術家花井祐介 (Yusuke Hanai) 的作品沒有提出答案，而是透過作品讓人思考問題，繼而產生共鳴。最近他的大型海外個人展覽《FACING THE CURRENT迎浪當下》於中環潮流聖地BELOWGROUND舉行，一次過展出他至今最大型的立體雕塑作品及首次創作的19幅油畫與多層框架作品，數量為其歷年海外展覽之冠，而且免費入場，Fans們記得去朝聖。

作為點題作品的大型雕塑《FACING THE CURRENT》長達2米，正正位於展覽大門正中央，一如花井祐介過往作品都是以一個中年潦倒大叔做主角，只是今次多了一條船及一隻小狗作伴，當中「CURRENT」一詞有現實與海浪雙重意義，整個作品寓意人在海浪之中，究竟面對現實還是勇於向前呢？各人有不同解讀，饒富意味。

是次展覽由本地創意工作室AllRightsReserved (ARR)主辦，一如過往他們也帶來限量產品，雖然其中11吋長的人偶雕塑已抽選完畢，但另一有款名為「WAKE UP BEFORE IT'S TOO LATE」的裝置藝術正在拍賣之中，有興趣可上ddtstore.com參與競投。

花井祐介 《FACING THE CURRENT》展海

日期：即日至9月5日

時間：每日上午11時至晚上7 時 (星期日上午11時至下午5時）

地點：中環BELOWGROUND