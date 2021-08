花井祐介展覽中環舉行　男人老狗讓人思考人生

人到中年有人積極人生,有人懷疑人生,日本當代藝術家花井祐介 (Yusuke Hanai) 的作品沒有提出答案,而是透過作品讓人思考問題,繼而產生共鳴。最近他的大型海外個人展覽《FACING THE CURRENT迎浪當下》於中環潮流聖地BELOWGROUND舉行,一次過展出他至今最大型的立體雕塑作品及首次創作的19幅油畫與多層框架作品,數量為其歷年海外展覽之冠,而且免費入場,Fans們記得去朝聖。

作為點題作品的大型雕塑《FACING THE CURRENT》長達2米,正正位於展覽大門正中央,一如花井祐介過往作品都是以一個中年潦倒大叔做主角,只是今次多了一條船及一隻小狗作伴,當中「CURRENT」一詞有現實與海浪雙重意義,整個作品寓意人在海浪之中,究竟面對現實還是勇於向前呢?各人有不同解讀,饒富意味。

是次展覽由本地創意工作室AllRightsReserved (ARR)主辦,一如過往他們也帶來限量產品,雖然其中11吋長的人偶雕塑已抽選完畢,但另一有款名為「WAKE UP BEFORE IT'S TOO LATE」的裝置藝術正在拍賣之中,有興趣可上ddtstore.com參與競投。

花井祐介 《FACING THE CURRENT》展海

日期:即日至9月5日

時間:每日上午11時至晚上7 時 (星期日上午11時至下午5時)

地點:中環BELOWGROUND