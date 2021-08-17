水底大探索！全球最深潛水池逐個數

擁有全球最高建築物及最大購物中心的杜拜，今年繼續有「世界第一」的壯舉，於Nad Al Sheba地區最近便開設了全球最深的潛水池Deep Dive Dubai，擁有佔地達1,500平方米、水深60米、水量達1,400萬公升的巨無霸Size，而且池內以沉沒的水中都市為主題作布置，按不同水深程度眼前景象各有不同，為好此道者帶來耳目一新的潛水享受！

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杜拜．60米水深 愈潛愈驚喜

Deep Dive Dubai的潛水池設於外觀像蠔的建築之內，賣點除了60米水深外，還運用了最先進的潛水技術及器材打造，例如水池內設有56台水中攝錄機、及可傳達音樂和信息的聲音系統來保障潛水客的安全。設施提供一般的水肺潛水課程，亦有吸一口氣潛到底的自由潛水等，當潛至25米水深的時候，令人期待的「水中都市」便開始出現於眼前：先有街燈、ATM、長櫈、大樹等穿插其中，再往下潛的話，則會有配備了睡房及飯廳的住宅，甚至有桌球枱及泊了車的車庫等，你尚可在此玩桌上足球、捉棋及扮開車等，趣味十足。 不想落水的話，你亦可以透過大型窗戶及螢幕欣賞同行潛水朋友的風采。收費每位AED1,000起（約HK$2,100）。

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波蘭．池底下秘境 仿瑪雅遺址

潛水池除了鬥深，設計布置亦要講究。波蘭距離首都華沙約44公里的城鎮姆什喬努夫（Mszczonow），當地的潛水池Deepspot在這方面就很突出。於2020年底開幕，水池深度達45.5米，儲水量約8,000立方米，是世界第二深的潛水池，可進行水肺潛水及自由潛水。特別之處是池底建了大大小小的人工洞穴、仿瑪雅遺址以及一艘小型沉船，潛水人士可以邊潛邊探索。泳池花了兩年興建，耗資約US$1,060萬（約HK$8,268萬），負責人Michal Braszczynski表示未來潛水池還會供消防隊及軍隊使用，測試各種不同器材。除了潛水池，更設有酒店、餐廳及會議室等，喜愛潛水的朋友可以留多幾天，於酒店房間及會議室更可透過窗戶看到水池狀況。收費每位PLN339起（約HK$678）。

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意大利．課程多花款 扮美人魚潛水

於意大利威尼斯附近的市鎮蒙泰格羅托泰爾梅（Montegrotto Terme），當地的酒店Millepini Hotel Terme & Y-40內，亦有一個名為Y-40 The Deep Joy的潛水池，於2014年啟用時憑42.15米水深成為當時的全球第一深水池，水的容量高達4,300立方米。泳池由知名建築設計師Emanuele Boaretto所設計，水中有多個洞穴及岩石，潛水人士可以去探究一番。由於水溫長期保持在32至34°C，就算潛到最深的地方，也不用穿上厚厚的潛水衣。入住酒店的旅客除了可在池中暢泳外，亦有水肺潛水、自由潛水，水底攝影、潛水教練等多款課程可選，最特別是「美人魚」課程，可以學習像美人魚一樣游泳，姿態優美。收費每位€79起（約HK$719）。