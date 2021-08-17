《披荊斬棘的哥哥》︱張智霖抱夢幻團屈機　傳MC Jin被Out

集合中港台型男參與嘅內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》近日正在熱播，第二集小組對決戰未播出之時，傳出首輪淘汰名單，當中包括MC Jin（歐陽靖）傳被出局。喺第一集舞台表演中，MC Jin喺個人表演環節唱《brother man》，之後又喺團體合唱中同周延﹑劉聰﹑布瑞吉﹑熱狗合唱歌曲《哥哥在哪》，即時帶起現場氣氛，令到觀眾睇到好過癮。

喺個人排名中，MC Jin排喺第14名，票數有89票，排位屬於中上，但喺首輪自行分組賽中，佢同敖犬﹑黃征﹑麥亨利為一組，4人平均分數只有極低嘅51票，網上已盛傳在4人中，MC Jin慘遭淘汰，令到不少網友非常驚訝，事關大家早已肯定佢Rap嘅實力，認為以佢能力點解咁快會被淘汰？不過被淘汰消息係咪真，要待節目播出先知道。

大會要求一眾「哥哥」拆散再組合，香港代表張智霖、梁漢文、陳小春、林曉峰同謝天華即組團，但忘記黃貫中（Paul）嘅存在，發現時小春打圓場向Paul表示：「大佬，你出去收吓𡃁先啦！」難得Paul不介意，性格慢熱嘅佢，最後竟與風格截然不同嘅言承旭等組成一組。「香港五劍俠」成團後，小春被選為隊長，隨即引起唔少粉絲關注，更有人花心思將佢哋「卡通化」繪成多款漫畫，改名為「大灣區夢幻組」，小春仲話大灣仔一定要坐定大灣區，唔少網友都認為大灣仔一定可以走到最尾勝出。

節目內梁漢文更一度感懷身世：「以往稍後好一點時候，就有事發生。難得出道了，當時人家唱片數萬張，我只賣得500，後來唱片公司更倒閉了。巡迴演唱時太太又打給我說患上乳癌…不過我相信可能明天就轉好！」而今日（17日）係張智霖嘅農曆生日，獲隊友陳小春等送上生日擁抱，場面溫馨，壽星仔更笑得相當燦爛。