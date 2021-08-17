《七公主》︱高海寧崩潰戲喊出真演技　網友讚有層次

由多位TVB花旦黃翠如、林夏薇、高海寧、劉佩玥、陳瀅等主演無綫劇《七公主》正熱播中，上周林夏薇真摯演技備受關注，昨晚（16日）播出的一集輪到高海寧（高Ling）「出招」！在《七公主》中卸下靚女包袱、飾演男仔頭司機顧青桐的高Ling，因未成年時誤入歧途兼懷孕，在女童院誕下女兒後被迫母女分離；對於傷心往事被提起，性格硬朗的青桐亦忍不住在庭上崩潰痛哭。

短短數分鐘戲份，高Ling先後演繹了不忿、感慨、逃避、委屈、沉痛、倔強等多種複雜情緒，眼淚更是非常自然的落下，看得網民大呼心痛：「Feel到佢嗰種Sad」、「佢做戲愈嚟愈好」。

對於喊戲惹來高度討論，高Ling謙稱全靠監製陳維冠（Joe）信任及事前悉心指導：「阿Joe有同我哋圍讀，有執我哋語氣同動作，所以演出時好有信心。」高Ling笑指顧青桐開啟了潛藏其體內的麻甩基因，並坦言昨晚播出的喊戲是劇中數一數二難演場口：「既有仇恨又要扮堅強，內心又有種粉碎晒嘅痛。其實做嗰陣係幾度崩潰嘅，因為呢個角色唔會喺人前喊，但又始終都係人會崩潰。」

Joe曾透露高Ling拍畢該場口後還一直哭個不停，對此高Ling坦言全因拍攝時不能盡情將痛苦情緒釋放：「因為一路要忍住唔可以喊到盡，所以一路hold住咗個情緒，所以反而cut咗機之後爆喊。」高Ling續指自己性格雖然感性，但絕不易哭，故此拍攝當日事前也有盡量獨處幫助投入情緒。