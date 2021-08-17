Audi Skysphere概念作　摒棄傳統

Audi曾表示將推出Sphere概念家族，展示廠方未來車型的設計美學。近日廠方便帶來第一位家族成員Skysphere，據悉還有Grandsphere與Urbansphere會在稍後日子接力登場。

全新Skysphere純電動雙門開篷概念車，修長而前衞的車身線條設計，展現Audi最新的「Progressive Luxury」設計語彙。內裝方面，最搶眼莫過於長達1,415mm橫跨整個中控台的特長大屏幕，為Skysphere增添不少的未來感。車載的純電動力系統由後軸馬達及80kWh電池組組成，最大輸出功率達465kW（約632hp），峰值扭力750Nm，0-100km/h加速可4秒完成，續航力500km。

值得一提的是車上具備可變軸距及自動車高調整系統，前者能把軸距作250mm延伸/縮減。當選用Grand Touring駕駛模式時，並會進入自動駕駛狀態，透過伸延軸距令腿部空間增加，車長會亦延至5,190mm，同時會自動將轉環、加速及制動腳踏隱藏起來，讓乘員坐享舒適長途旅程；處於Sport模式時，車長會縮短至4,940mm，配合後輪轉向確保帶來敏捷操控。至於後者可作10mm的離地距調整，帶來乘坐舒適性和駕駛動態享受。