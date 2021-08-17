MIRROR又內訌！姜濤狠批柳應廷又肥又樣衰

人氣組合MIRROR成員柳應廷(Jer)在「拉闊快問快答 -柳應廷篇」中，被問到「想舉行一萬人睇嘅Online Show」，還是「一百人睇嘅實體Show」，他堅定地選擇後者：「好希望可以親身與歌迷見面，因為有得同觀眾互動，所以會開心啲！」被問到「寧願肥但靚仔，還是FIT但樣衰？」Jer表示猶豫不決，問同場的姜濤：「嘩！好難揀呀！姜濤你會點揀呀？」姜濤打趣說：「你係肥但係樣衰喎。」全場嘩然，在他身邊的林家謙亦失笑說：「好hurt呀！」Jer立即裝作要除鞋擲向姜濤以示反擊，他更雙手指向自己說：「係肥但靚仔囉，ok？」

曾於訪問中，被MIRROR隊友一致認定為最貪靚的Jer，面對「素顏與化妝」二選一時，Jer笑笑說：「素顏啦，我天生麗質嘅。」姜濤乘機要求Jer於鏡頭前即席卸妝：「工作人員幫佢（Jer）落妝唔該！」最後貪靚的Jer被問：「寧願一年唔沖涼，還是一年唔洗頭？」他笑言：「一年唔……唔沖涼囉，因為髮型方面唔靚，花姐（經理人）會鬧我哋。」鏡頭外的花姐隨即大叫：「你唔沖涼，我都會鬧你㗎！」Jer大笑回答：「我有冇沖涼你都睇唔到啦，所以我唔沖涼，你都唔會鬧我！」