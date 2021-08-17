Q：我今年28歲，男朋友比我大3年，我們同居幾年就快結婚，一起決定會生孩子，已開始留意生育知識和做婚前檢查。每星期通常有2至3次性生活，繁忙時次數會少一點。我們也無所不談，他告訴我偶然在洗澡時會想自慰，我沒所謂，底線是不影響性生活，他說在我排卵期和經期時便會自己解決。請問日後想生孩子，他要停止自慰嗎？

黃小姐

A：籌備結婚除了要準備婚禮各式事宜，的確有需要騰出時間去做婚前檢查以確保雙方的性健康，吸取正確的性知識令到長遠的性生活更美滿。若伴侶已訂立家庭計劃，打算在婚後儘快生育，更需要吸取全面的生育知識。而未有生育打算的伴侶則需了解節育常識，例如女方的生理機能保養和避孕方法等。

關於性生活頻率，依你和男朋友的年紀，每星期2至3次的性生活是與年齡匹配的。某些時候，如遇各種壓力、身體不適、單方或雙方疲勞，亦可暫時稍為減少次數。相反地，性趣盎然時或在特殊時節日子，甚而增加次數也無妨。這需要伴侶協商，雙方皆覺得舒服和不影響日常生活運作、心理感受即可。

關於自慰方面，男性擁有固定伴侶依然維持自慰習慣，並不是甚麼出奇的事。不少女性也會在擁有伴侶的同時，同樣有自慰行為。身體發出情慾訊息，腦裏散發性幻想，個人需自行解決是相當自然的事情。男朋友在不便進行性愛的日子才自慰，次數不算頻密。且要理解，自慰和性愛能予個人不同的性感覺，實在毋須給自己和伴侶設限，吃了這就不能吃那。男朋友不羞於告訴你關於自慰的事，在在說明兩人溝通良好，值得努力維持。

於婚後預備懷孕的時候，男方到時未必需要完全停止自慰，卻需要調節自慰的日子，例如在性生活的前一兩天不要發洩射精，尤其當女方處於排卵高峰期的時候，男方應要儲精，節制性慾。

李偉儀