有米老公發文疑撐張哲瀚　童瑤出面護夫

憑內地劇《山河令》爆紅嘅內地人氣小生張哲瀚，被踢爆曾到訪日本靖國神社及上載日本軍旗照而被批為「精日分子」，雖然佢極速補鑊道歉，但遭被內地網民狂插，相信暫時都冇得撈，連佢所屬公司嘅老闆娘趙薇都畀人翻舊帳，重提佢着過日本軍服，衰埋一堆。

其實張哲瀚連累嘅唔止趙薇一個，仲有內地白玉蘭視后、有「小章子怡」之稱嘅童瑤。有傳童瑤本來同佢喺10月就開拍新劇《實習律師》，家陣男主角張哲瀚出事，做女主角嘅童瑤真係企喺度乜都唔使做。

唔知童瑤有米老公王冉係咪戥老婆冇工作唔抵，所以喺社交網寫嘢發洩吓，佢寫：「我們對不寬容的言論和力量愈來愈寬容了，對寬容的言論和力量卻愈來愈不寬容了。」雖然一隻字都冇提張哲瀚個名，但就觸動了不少網民嘅神經，覺得佢係撐張哲瀚，搞到好多網民圍插佢反智，最後王冉疑承受唔住輿論壓力，刪除咗篇文章。

喺呢個時候，佢老婆童瑤就疑出面幫老公「拆彈」，轉發話題「日本投降76周年」，又留言話：「並表態：勿忘國恥，吾輩自強！」網民就畀面童瑤插少王冉兩句，不過就希望佢老公出嚟講清楚想講乜，唔好咁模棱兩可。