名取久瑠美　黃金級美Body

名取久瑠美嘅姊系面孔美艷又帶幾分妖艷，同AV天后明日花綺羅好相似。（互聯網）

雖然日本AV天后明日花綺已經引退，但係依然有好多人留意佢嘅動向，皆因綺羅美貌絕色，身材正到不得了！其實，喺寫真界亦有一位同佢質素相當嘅女優正人氣急升，佢就係擁有黃金比例Body嘅名取久瑠美喇！

薄身好波

日本寫真界每年舉辦好多選美活動，而今日同大家見面嘅名取久瑠美，就係喺今年年初奪得「Miss FLASH 2021」冠軍喇！今年25歲嘅佢，氣質美艷且帶成熟感覺，屬於姊系面孔，感覺溫柔卻又有幾分妖媚氣韻。不過，有人話佢個樣靚得嚟好似有幾分「人工味」，亦有人話佢同AV天后明日花綺羅有幾分相似添！

其實相似嘅地方仲有身材，兩位美人都係薄身又好波，而久瑠美上圍有對脹卜卜嘅F Cup美巨乳，外形渾圓又堅挺，腰肢同雙腿都相當纖幼，體態簡直係接近完美，所以寫真業界盛讚為「壓倒性之黃金比例Body」，同明日花綺羅嘅超絕品Body的確係有得揮，如果久瑠美下海拍AV嘅話，相信人氣同成就一定會更上一層樓。

「乳」「音」誘惑

2018年佢加入寫真界，到2019年推出首隻寫真DVD作品《Walnuts milk》，人氣漸漸上升。上年佢參加選美活動「Miss FLASH 2021」，幾經努力之下，成功與另外兩位寫真女郎霧島聖子及益田安娜齊齊奪得冠軍寶座。之後人氣與日俱增，工作忙個不停，最近更加入賽車女郎行列，成為車女團體「Pacific Fairies」其中一員，仲參加車女選美活動「日本賽車女王大獎」。

另外，佢仲開設個人視頻頻道，上載好多以美食為主題嘅片段，當中阿妹盡情品嘗各種美食，以充滿治愈感覺嘅進食聲音取悅大家嘅聽覺之外，仲會大露乳溝上陣，將食與色嘅誘惑融為一體，真係好好睇呀！

久瑠美曾經話希望一年365日都向大家展現不同嘅內衣，而從佢嘅社交網中大家就可以睇到阿妹經常身穿內衣嘅性感自拍照，真係睇到目不暇給，仲好有遐想呀！

Profile

年齡：25歲

身高：5呎3吋

三圍：34F-23-34