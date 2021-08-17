情慾解「襪」　魅視觸覺

絲襪嘅挑情指數有幾高，相信大家都知道，亦正因為佢對男人有極大嘅誘惑，所以有唔少四仔作品都會以絲襪加性愛為賣點，而今次為大家帶嚟嘅3部作品中，邊套最能夠勾起你嘅慾望？

輪住上陣

乜嘢叫做有創意，同時係零劇情嘅四仔作品？睇吓呢套由Evil Angel製作嘅《Mick's Pornstar Initiations #4》就會明白。由兩位四仔鬼才導演Mick Blue及Maestro Claudio聯手執導，並搵嚟April Olsen、Maddy May、Mick Blue等人氣脫星演出，創意位在於佢以訪問形式開始，先讓一眾脫星以性感內衣加絲襪造型登場，然後問佢哋覺得絲襪美腿點玩至過癮，跟住佢哋輪流同男優合演火辣床戰。喺美國四仔作品中，的確好少會以訪問形式進行拍攝，單係呢個構思，已經值得支持。

誘人美腿

男人最希望每晚唔同床伴，而且個個樣靚身材正，片廠Naughty America推出嘅《Tonight's Girlfriend #99》，就會大家實現幻想。由Sara Jay、Elena Koshka及Sarah Jessie三位脫星演出，雖然囡囡人數係少咗啲，但勝在佢哋外形夠正，尤其俄國嬌娃Elena Koshka更係整套作品嘅焦點。事關佢五官標致，身材高挑，擁有一對修長美腿，着起絲襪培覺誘人，難怪男優見到佢就雄性激素爆發，繼而展開連場激戰。

技巧純熟

咪以為絲襪美腿至有魔力，原來絲襪加美股，同樣睇頭十足！究竟有幾養眼，就要睇吓呢套由Airerose Entertainment炮製嘅《Anal Indulgence》喇。由Cindy Dollar、Natalli Di Angelo、Nikki Sweet及Sabrina Sweet四位脫星演出，陣容當中有熟女又有美少女，只係講到當中人氣最強嘅，卻莫過由裸模出身，後嚟轉戰四仔界嘅Cindy Dollar。事關佢不但樣靚，身材更係玲瓏浮凸，最重要係佢不論喺床上定床下，任何技巧都相當純熟，未睇就已經幻想到畫面有幾咁香艷。

碟評

今次3套作品雖然都係零劇情作品，但正因為冇劇情，所以更能聚焦喺肉體碰撞嘅演出上。《Tonight's Girlfriend #99》及《Anal Indulgence》呢兩套作品，都相當精彩，前者以絲襪誘惑再床戰為賣點，後者則以美股加絲嚟吸睛，邊套好睇就要睇個人口味。講到最令人印象深刻，肯定係由兩位鬼才導演炮製嘅《Mick's Pornstar Initiations #4》，先訪問再激烈，相當有新意，仲有佢哋嘅訪問內容幾搞笑，令人睇得開心又過癮。