短裙仔逛超市！鄧月平睇書增值攻電影幕後

「宅男女神」鄧月平（Larine）去年底成立個人工作室，除了繼續歌影雙線發展外，最近還染指幕後，於新片以故事原創兼女主角身份亮相，劇本以引起女性共鳴為主，並以愛情角度出發，當中除了描述一班身邊女性朋友的愛情世界，也會着墨一些自己的愛情觀，不但如此，她還自組幕後班底及親自揀演員，名副其實一腳踢。

食得健康

為了以最佳狀態於新作出現，Larine近日已積極瘦身，日前與助手現身銅鑼灣超市，染了一頭紅髮的她即使收起36F「胸」器，再加上短裙仔上陣露出白滑雙腿，途人經過也不忘向她上下打量，不過伊人卻未有理會，先於蔬菜櫃大手買入茹菌類，之後到雪藏區揀雞胸，然後再連買幾盒燕麥片，全部均是低卡路里食物，看來對減磅決心相當之大，推住一大車食物的她排隊埋單後，便轉戰化妝品樓層，步入其中一間店舖兜完一個圈後，便拎起胭脂塗於手上左試右試，不消一會便決定入手。

專攻電影製作書

接着Larine便乘電梯到書店樓層，基於轉型構思電影劇本實屬初哥，於不容有失情況下，伊人也不忘「進修」一番，走到擺放電影製作的書籍區，逐本拿起翻閱，當中對一本分析王家衛執導作品的書籍特別有興趣，大約打了半粒鐘「書釘」決定買下，之後再挑選幾本相關書籍便埋單，滿載而歸的她即乘保母車返家。東網就轉型一事致電Larine，她笑說：「每個演員都想擁有屬於自己嘅電影，我腦海入面一直都有想拍嘅故事，平時睇開我社交網都知我鍾意創作，不過當然係想行到開戲呢步，但目前十畫未有一撇，所以要睇多啲呢方面書，了解多啲幕後事情增值吓先！」