宣布正式退出《怪談》　梁思浩施通靈讀心術搞喊何廣沛

梁思浩（村長）日前舉行一連兩場全港首個靈異騷，請咗藝人歐陽震華同肥媽（Maria Cordero）上台做嘉賓，仲有好多圈中朋友捧場，好似郭子豪、何廣沛、方紹聰（奶仔）同歐陽震華太太等，何廣沛即場玩通靈讀心術時喊晒，原來佢好掛住過咗身嘅嫲嫲，村長話：「佢係個好重感情嘅人，我仲用通靈讀心術知道佢將來一定大紅大紫。」

而喺第2場騷嘅尾聲時，入行35年嘅村長好感觸話，喺1986年行街時被人發掘，簽咗無綫拍咗一個劇就紅咗，接住佢就好激動咁喊住話：「我正式宣布退出做咗17年嘅《怪談》，畀第2位主持做，經理人準備咗新里程畀我，多謝有線同香港開電視畀我成為『東南亞鬼王』，喺咁多年裏面，就係呢個名，我賺到好多錢，多謝。」消息令全場起哄，大叫不捨。

村長接受訪問時就話：「退出《怪談》，我都好唔捨得，呢個『東南亞鬼王』唔止帶畀我錢，仲有地位同知名度，不過人生好得意，有樣嘢做得耐咗就想停一停，試吓其他新嘅嘢，不過我會做埋呢個騷嘅巡迴，同埋仲會開埋part 2先，但電視台嘅新一輯《怪談》節目，我已經推咗，都好多謝電視台高層，用加人工同誠意挽留我，但我已經推咗，希望觀眾會繼續支持吓新主持人。」至於未來去向，佢叫大家放心：「好多人都問我係咪退出娛樂圈，其實唔係，我嚟緊仲有2個project，因為簽咗保密協議，喺可以講嘅時候，我再通知大家啦。」