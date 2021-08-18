【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月十一戊戌木滿日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：嫁娶、移居、出行

忌：置業、開池、治喪

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、3、5、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座

經營感情要多花心思，否則難以突破樽頸位。

金牛座

理財務必審慎，投資入市前要掌握足夠資訊。

雙子座

另一半是堅實後盾，可助你度過傷心失意時。

巨蟹座

身邊人有問題宜伸出援手，有助提升人緣運。

獅子座

跟共事者要互助互諒，咄咄逼人將弄巧成拙。

處女座

以開放心態面對批評，能夠推動你不斷前進。

天秤座

團結就是力量，別質疑合作夥伴的解難能力。

天蠍座

生活愉快，有望解決一些糾結多時的問題。

人馬座

容易掉入破財陷阱，勿在公共場合太過高調。

山羊座

大量事情要處理，卻無人能幫，只好頂硬上。

水瓶座

持續被一些棘手問題所困擾，久久未能釋懷。

雙魚座

運勢欠穩，不要對所做的事情抱有太大期望。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）蛇 人緣佳

（跌）龍 財運弱

鼠

運勢欠佳，日子不好過，易得罪身邊人。

牛

心境愉快，即使工作忙碌，仍樂此不疲。

虎

人氣上升，好友會在你需要時伸出援手。

兔

財運亨通，只要付出努力，搵錢冇難度。

龍

是日沖煞，財運弱，營商者易得罪客戶。

蛇

人緣佳，家庭生活和諧，愛情運也變好。

馬

有利營商，多與客戶溝通，業績易增長。

羊

為人大方，花錢不計較，小心入不敷支。

猴

桃花旺，暗戀者敢於行動，易有好结果。

雞

工作勤快，能夠順利完成手頭上的任務。

狗

情緒不穩，有可能被爛桃花牽着鼻子走。

豬

事業運向好，利簽約、談判，成功在望！

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

處暑開運養生

處暑在二十四節氣中屬於中氣，一般為陽曆八月二十三日前後。「處」有「退」及「止」的意思，處暑就是暑氣終止之意。雖說處暑一到夏季終止，但處於夏秋之交，氣溫仍時而炎熱、時而清涼，故諺語有「爭秋奪暑」之說，就是形容這段夏秋交接、各不相讓的時期。

處暑也有一些有趣習俗，因處暑過後代表休漁期結束，也是漁業收穫的季節；故每年處暑前後，浙江省沿海一帶有「開漁節」慶祝活動，歡送漁民開船出海，祈求該年漁獲豐富。

處暑為夏秋之交，天氣時涼時熱，人體陽氣也開始從疏泄轉向收斂，故中醫有睡「子午覺」之說。據《黃帝內經》記載，子時（即晚上十一時至凌晨一時）為陰氣最盛、陽氣最衰弱的時段；相反，午時（中午十一時至下午一時）則是陽氣最盛、陰氣最弱的時段，由於子、午正好是人體陰陽交替的兩個時段，故最適合放下工作睡「子午覺」，休養生息，而原則是「子時大睡，午時小憩」，午間只需睡半小時已可達到養生效果。至於飲食方面，可選擇養肺健脾的食物，如薏米、蓮子、扁豆、冬瓜等；亦可多吃沙參、玉竹、蓮子粥、百合等清涼補氣食物，達到防熱增益氣之效。