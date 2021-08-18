【獨家】黃智雯認婚期望見家鄉　講明絕不大排筵席

無綫花旦黃智雯2007年參選港姐後順利入行，2012年在台慶頒獎禮奪得「飛躍進步女藝員」獎，2018年再憑《三個女人一個「因」》同時當選新加坡及馬來西亞「我最喜愛TVB女主角」，演技獲肯定。入行多年來，她公認人緣好，相反緋聞甚少，9年前與從事珠寶業的男友Anthony拍拖至今，期間屢傳婚訊，她亦已進駐男方位於東半山的2,000萬豪宅。

胡定欣幫口兜

雖然狀甚「老夫老妻」，但當事人始終未承認結婚一事，直至大前日終「爆煲」！當日「胡說八道會」好姊妹胡定欣在社交網開Live，拉埋黃智雯、陳山聰及袁偉豪（Ben）齊齊Chit Chat，期間黃智雯家的WiFi接收不好，一度斷線，Ben取笑她借用別人的WiFi被Cut，更爆響口說：「一係佢老公出嚟叫佢收線！」講完「老公」2個字，他自知「出事」即時兜番：「佢未結婚㗎嘛……哈哈！」胡定欣亦幫口：「你唔好亂咁講！」無端端被爆有老公，智雯未有介懷，昨日（17日）受訪時哈哈大笑：「如果真係，大家點會唔知，Ben都係口快快，無心之失，氹吓大家開心啫！」

讚「老公」有誠信

不過，其實智雯日前接受東網專訪時，已坦言婚期「望見家鄉」，問會否即興結婚？她說：「唔出奇，我哋都係享受兩個人婚禮嗰種，如果大排筵席又怕掛一漏萬，請少咗賓客，咁就會變成同工作扯上關係。（求咗婚？）呢啲留番喺戲劇世界啦！我從來唔會要求對方為自己做啲乜，都幾易滿足㗎！」她又大讚未婚夫：「佢好有誠信，唔係空口講白話嘅人。」又斷言演戲生涯不會受婚姻影響，老了都會繼續演。

智雯自覺一開工就會進入忘我境界，有時與男友傾偈，會突然「放空」離魂：「遇到呢啲情況，男友會提醒我『返嚟喇』。」與其他花旦相比，她欠缺的或許是「人氣」，甚少有新聞熱炒，她亦承認這一點，但覺得工作與生活平衡最重要：「我未必好高調咁講私事，可能媒體會覺得我好神秘，其實你問我就會講，但我創作力唔強，唔會諗啲別出心裁嘅答案畀大家，總之我唔可以放棄自己嘅正常生活。」