吳亦凡成魔之路　7年速食至少33名女生

現年30歲的內地男星吳亦凡在前日（16日）被北京警方以涉嫌強姦罪正式逮捕！有網友就「好有心」將吳亦凡多年來食女時序表整理出來，3張圖看完「吳亦凡成魔之路」，由2013年開始，先是和21歲的林西婭流出床照，2016年又陸續爆出多名緋聞女友，年齡大多介於17歲到19歲之間，還有疑似是未成年少女。

而2019年到2021年間，對象更是多到數不清，包括17歲Anastasia、小呂同學、韓其原、秦牛正威、魏雨欣、呱唧怪Y、19歲一甜、小柔不乖、23歲張丹三、象韵潔、阿舍阿舍阿舍、18歲小怡同學、18歲不熬夜的小說等人，7年間累積的對象高達33人。

令人諷刺的是吳亦凡上年曾轉發一則新聞，內容指某公司高層性侵未成年養女4年，當時他氣憤留言：「太氣人了！必須嚴懲！」事隔一年，吳亦凡涉嫌強姦罪被正式逮捕，令人覺得他一直都是戴着假面具示人。

另外，他除了被各大代言品牌割席亦被全面封殺，禁止他的作品播出。此外，近日中國演藝界三大協會，包括中國電影家協會、中國音樂家協會及中國電視藝術家協會，分別發出聲明，狠評吳亦凡是失德犯法藝人，應受到法律制裁。中國影協表示，再高的人氣、再大的流量也絲毫不能影響法律的公正裁決。無論是誰以身試法，等待他的必將是嚴厲的懲處和制裁。至於中國音協表示，任何劣迹藝人在健康有序的行業生態裏都將毫無喘息之隙，對於違法違紀、失德失範藝人，我們將持續予以抵制。中國視協表示，堅決不與違反道德法律、違背公序良俗者為伍，堅決不給違法失德之人存留容身之處，齊心合力共同營造電視行業風清氣正良好氛圍。