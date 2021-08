「好色獨行俠」奇連伊士活愈食愈細　新女細佢65年

憑「獨行俠」及「辣手神探」兩大角色走紅的荷里活巨星奇連伊士活(Clint Eastwood),雖然銀幕上的她正氣凜然,但原來現實生活中其私生活七國咁亂!。他令前度含恨而終之外,女友更愈食愈細。91歲的他新女友竟然細他65年!

奇連伊士活的私生活複雜到連網上百科全書都要分主頁來講,他結過兩次婚。他與首任妻子Maggie Johnson於1953年結婚之後即與其他女人偷食,並誕下私生女Laurie。不過他並沒有盡父親責任,女兒被人領養直到近年前才重遇。而他與首任妻子的婚姻期間繼續偷食,與特技人Roxanne Tunis的關係由1959年直至1973年,他們更誕下另一名女兒Kimber。

已為人夫的奇連死不悔改繼續偷食,1975年,他與已婚女星Sondra Locke同居,而對方亦順理成章成為他電影中的御用女主角。她曾兩次為他墮胎,之後更做輸卵管結紮手術,因為她指奇連認為生小孩並不適合他們關係。最終奇連與首任妻子Maggie於1984年離婚,但他並沒有娶Sondra,而她亦一直與老公並沒有離婚。後來奇連更拋棄她。兩人因愛成恨,於1989年她決定入稟與他分身家。1997年她推出自傳《The Good, the Bad and the Very Ugly》唱衰奇連。

與Sondra分手後奇連繼續發揮「渣男本色」到處留種,先後與空姐Jacelyn Reeves及女演員Frances Fisher誕下3名子女。直到1996年,他再婚與新聞主播Dina Ruiz結為夫婦,同年她為奇連誕下一名女兒Morgan。最終他們於2013年離婚。

離婚後的奇連仍未於情場上退休繼續覓食,2014年,84歲的她和細他33年的酒店女職員Christina Sandera同居。後來有傳媒大起底踢爆她有家暴案底及酗酒問題。而2019年,奇連再被爆新戀情,與老牌搖滾樂隊滾石主音米積加(Mick Jagger)的電影監製前女友Noor Alfallah夜蒲。她足足細奇連65年,懷疑與他大搞玩「曾爺孫戀」!