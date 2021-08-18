ELEMENTS圓方「仲夏多重購物禮遇」　電子消費滿港幣$2,000即享100%回贈

由即日起至9月26日，顧客於ELEMENTS圓方以電子貨幣即日單一消費滿港幣$2,000，即可享總值港幣$2,000獎賞。(客戶提供)

【特約報道】正在計劃使用消費券？ELEMENTS 圓方特別推出「仲夏多重購物禮遇」，讓顧客投入繽紛仲夏！由即日起至9月26日，顧客於場內消費滿港幣$2,000即可享總值港幣$2,000獎賞，回贈達100%！另憑指定消費金額，更可享總值高達港幣$30,000 ELEMENTS圓方及商戶電子禮券！各款ELEMENTS圓方電子禮券分別適用於場內逾百間人氣商戶，包括以嶄新面貌隆重登場的DAKS，還有Alexander McQueen、BOTTEGA VENETA、Burberry、FENDI及Salvatore Ferragamo等。此外，顧客亦可同時享高達5小時免費泊車優惠！

「仲夏多重購物禮遇」：消費滿港幣$2,000即享100%回贈 憑指定消費更可享總值高達港幣$30,000獎賞

由即日起至9月26日，顧客於ELEMENTS圓方以電子貨幣即日單一消費滿港幣$2,000，即可享總值港幣$2,000獎賞*，包括港幣$1,000 ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券及港幣$1,000帶指定消費商戶電子禮券，尊享100%回贈！ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券適用於場內多間環球食肆，包括全港首間最新進駐的滬湘餐廳十里湘薈、著名泰菜食府 Greyhound Café、愛爾蘭酒吧McSorley's Brewhouse & Grill等，讓顧客以清新滋味喚醒夏日味蕾！

此外，顧客於ELEMENTS圓方以電子貨幣消費滿港幣$6,000，亦可享總值港幣$3,000獎賞*，包括港幣$1,000 ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券、港幣$200 ELEMENTS圓方帶指定消費時尚服飾、美容及護理電子禮券，以及港幣$1,800帶指定消費商戶電子禮券；消費滿港幣$60,000，更可享總值港幣$30,000獎賞*，包括港幣$1,000 ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券、港幣$2,300 ELEMENTS圓方帶指定消費時尚服飾、美容及護理電子禮券、港幣$2,000 ELEMENTS圓方帶指定消費珠寶及配飾電子禮券、PREMIERE CINEMAS電影禮券2張及港幣$24,500帶指定消費商戶電子禮券！各款ELEMENTS圓方電子禮券分別適用於場內逾百間人氣商戶，讓顧客盡情享受美好的購物時光！

而PREMIERE CINEMAS電影禮券更適用於多套新上映的大熱電影，包括人氣男團 MIRROR成員呂爵安 (Edan) 首度聲演的《反轉方舟動物園》、Marvel電影首部華裔超級英雄電影、由男神影帝梁朝偉主演的《尚氣與十環幫傳奇》、殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉真人真事改編的熱血溫馨電影《媽媽的神奇小子》、還有由《阿凡達》美國男星史提芬朗主演的《禁室殺戮2》，全都備受矚目！立即相約好友一同於ELEMENTS圓方欣賞連場好戲兼享豐富購物禮遇！

全新泊車優惠：專享高達5小時免費泊車

除了精彩購物獎賞外，由即日起，ELEMENTS圓方亦為顧客帶來全新高達5小時**免費泊車優惠！憑PREMIERE CINEMAS即日電影戲票2張或於指定餐廳即日單一電子餐飲消費滿港幣$100，可享3小時免費泊車優惠；或憑即日電子消費滿港幣$400，可享高達5小時免費泊車優惠。此外，於ELEMENTS圓方換領泊車優惠，更可獲「1小時免費泊車券」2張*，供下次使用；於9月30日或之前，更可額外獲得總值港幣$480 Shell 優惠券*！

ELEMENTS圓方「仲夏多重購物禮遇」

推廣日期：由即日至9月26日

禮品換領處：

火區1樓 (TUDOR 店側，開放時間為上午10時至晚上10時)

金區2樓 (FRANCK MULLER 店側，開放時間為正午12時至晚上8時)

有關條款及細則：

*禮品換領數量有限，先到先得，換完即止。優惠受條款及細則約束，詳情請瀏覽ELEMENTS圓方官方網站 www.elementshk.com 。

**顧客即日電子消費滿港幣$400可於星期一至五換領5小時免費泊車優惠或於星期六、日及公眾假期換領4小時免費泊車優