Ian成名後冇咗自己　連出街食飯打波都要Cut

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）剛推出新歌《搞不懂》，日前他聯同創作班底T-Ma及Oscar現身音樂平台跟粉絲傾偈，Ian希望以歌曲紀錄他當下的情緒，經歷與填詞人Oscar的真情剖白後，這首歌就誕生，Ian表示歌曲所描述是他成名以來在人生或事業上遇到很多問題，即使知道解決方法也無能為力，處於一種「明白，但搞不懂」的狀態。他又指有時候可能會質疑自己：「如果有一日我唔識唱歌啲人會點？如果我唔係Ian Chan啲人仲會唔會聽我唱歌？」

新歌MV由Ian親自執導，形象化地呈現出他內心的迷茫與糾結，其中一幕人們逐漸走近燈塔，窺探被困在塔內的Ian。他解釋成名後的感覺猶如「出面嘅人無時無刻都望住燈塔入面嘅人做緊乜」，所以出道後少咗出街食飯同打波，Oscar代一眾粉絲問到MV最後一幕，Ian安排自己與自己對望，當中表達了甚麼？他直言：「好矛盾，望到自己，想幫佢、救佢但無從入手。」雖然新歌盛載着這樣沉重的情緒，他還是不忘向一眾粉絲致謝，感激粉絲一路以來的支持，並透露歌曲將推出Acoustic版本。