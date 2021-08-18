天王狄維莊遜都唔夠抽！C朗出1個Post輕鬆袋1,200萬

想當年，有幾多人諗到可以靠網絡世界賺錢兼發達？依家個個都可以做KOL，不過要做到好似佢哋咁，就有難度喇！根據社交媒體營銷公司嘅統計指出，靠社交網賺得最多錢嘅係葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗），粉絲超過3.2億，亦係全球最多人追蹤嘅名人，佢每出1個Post就可以收取高達160萬美金（約1,200萬港元）嘅廣告費，係佢首次高過第2位嘅荷里活巨星狄維莊遜（Dwayne Johnson），由去年開始計算，C朗出Post嘅估計價值上升咗54%，非常誇張！

狄維莊遜有2.6億粉絲，出1個Post袋152萬美金（約1,180萬港元）。「雄」霸天下嘅佢形象健康深受大眾喜愛，早前佢就獲得高票數選做最有機會擔任下屆（2024年）美國總統，而佢都多次表示有意從政，唔知會唔會成真呢？

第3位係美國天后Ariana Grande，雖然佢已為人妻，但無損人氣坐擁2.5億粉絲，佢嘅吸金能力絕對唔輸畀狄維莊遜，每篇貼文賺取151萬美元（約1,176萬港元）。雖然佢身形的骰只有153 cm，但就有驚人爆炸力，首首歌都令人聽到上腦，更獲封為瑪莉亞卡里（Mariah Carey）接班人！

2021年名人IG吸金榜如下：

人物（粉絲人數截至17/8，每出一個Post獲得的費用）

1. 基斯坦奴朗拿度（3.2億，160萬美元）

2. 狄維莊遜（2.6億，152萬美元）

3. Ariana Grande（2.5億，151萬美元）

4. Kylie Jenner（2.5億，149萬美元）

5. Selena Gomez（2.5億，146萬美元）

6. Kim Kardashian（2.4億，141萬美元）

7. 美斯（2.5億，116萬美元）

8. Beyonce（2億，114萬美元）

9. Justin Bieber（1.8億，111萬美元）

10.Kendall Jenner（1.8億，105萬美元）

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