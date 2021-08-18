新歌停售　LiSA偷食老公壓力爆煲驚傳自殺

34歲日本動漫歌姬LiSA，憑演唱人氣動畫《鬼滅之刃》系列主題曲爆紅，但上月尾，結婚一年多的37歲配音員老公鈴木達央卻驚爆疑背她偷食。鈴木被斷正趁老婆開騷時，帶20多歲在錄音室工作的情婦返家鬼混及到酒度密會，惹來全城鬧爆。事後一直不敢現身回應的他，早前更稱身體不適而停工。但昨日(17日)卻傳出，他疑不堪出軌醜聞壓力輕生，幸好被救回一命。事務所回應時強調鈴木因身體不適休養，但症狀方面則因私隱理由而無可奉告。

據知情的音樂界人士爆料，鈴木出事後為怕再被傳媒及老婆追究，即時將手機內所有相片及對話的資料刪除，但反而成為他出軌的鐵證，因此與事務所商量後決定停工避風頭。此外，鈴木又被爆曾將聲演動畫《Free!》的未公開新歌，率先讓情婦欣賞。昨日，鈴木所屬樂隊OLDCODEX為《劇場版 Free!-the Final Stroke-》所唱的主題曲《Heading to Over - Version:Free -》宣布停售，連累原定明日(19日)公開的《Free!》劇場版預告亦臨時叫停，令無數《Free!》大感不滿。

至於慘遭老公背叛的LiSA，早前亦稱身心疲勞需要靜養，叫停正展開舉行巡迴演唱會，損失慘重，有指 LiSA所屬唱片公司計劃向鈴木方面索償。而LiSA被爆過去曾與性格花弗的靚仔音樂人拍拖而吃過不少苦頭，因此向好友透露不能接受偷食男。