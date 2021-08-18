Britney Spears被粉絲篤爆曾與經理人秘婚

美國樂壇天后Britney Spears的私生活一直備受關注，上月她被傳媒影到手上戴住神秘鑽戒，因而被傳他與拍拖4年的大隻仔男友Sam Asghari經已秘密訂婚。而近日她就被fans揭發10年前曾與經理人未婚夫Jason Trawick秘婚，但最終離婚收場！

經歷過兩段婚姻的Britney於2011年與拍拖1年的Jason訂婚，後來分手。但有fans日前在有關Britney的網台節目《Toxic: The Britney Spears Story》上踢爆她與Jason曾秘密結婚，但1年後離婚。主持節目的fans更提供從未公開過有關Britney監護權的文件，文件中指她解除婚約。而fans更指她當年在一電台訪問時意外地稱Jason為老公。Jason於2008年開始擔任Britney的經理人，並曾與Britney父親占美（Jamie）擔任她的共同監護人。她們於2013年宣布分手。

另方面，Britney昨日繼續於社交網站上載連串半裸照。並留言否認自己騷隆胸成果：「我冇隆胸。。。或懷孕。。。我喺呢批照片中有大波係因為我有食飯長肉！！！」