看守所餐單曝光！吳亦凡背唔出監規隨時要洗廁所

內地男星吳亦凡因涉嫌強姦罪被警方刑事拘留，日前北京公安在網上發布吳亦凡被正式被逮捕消息。有律師之後到吳亦凡被還押的北京朝陽區看守所拍低了內部環境，還透露了一些規矩，包括被還押的人在進去看守所後前3天要背監規，到第4日會抽查背誦，如果背不出來就會被安排洗廁所，能背出來的話，就會被安排較輕鬆的工作，例如擦地板及疊毛巾等等。律師又指在裏面有錢是很重要的事，每個被關押人員的帳戶最多可以存放2,000元人民幣，不收超額部分，每個月初及月中可以買指定品牌的日常生活用品包括即食麵、水果等，2,000元可用3至4個月，但因為疫情關係，看守所暫不接受家屬現場存錢存物及家屬會面。

另外，有網友公開被還押人員的每日餐單，基本上沒有變化，早餐食粥、饅頭及鹹菜為主，只有星期四多了豆漿。而午餐就是饅頭、時菜雞蛋及蘿蔔牛肉，晚餐為也是饅頭、白菜炒雞蛋、白菜素丸子及白菜豆腐。而作息方面，7點就要起床、晚上10時就要睡覺，網民都認為吳亦凡不能適應這個「過分」健康的生活，又好奇究竟何時有審判結果，有內地律師表示，如果吳亦凡認罪的話，估計明年1月之前就有一審結果，但慢的話就要到3月。至於刑罰，律師指根據過往經驗，吳亦凡的刑期大概不少於5年，有可能出獄後不能留在中國，會被驅逐出境返回加拿大。