講．嚇︱知佢咩料啦？193陽氣勁　「朋友仔」驚咗佢！

男團ERROR成員郭嘉駿（193）唔單止生得高，原來亦都時運高，當身邊個個畀鬼責嘅時候，佢竟然冇穿冇爛，一啲事都冇發生過，莫非「朋友仔」都怕咗佢？

193透露拍攝《花姐ERROR遊》系列時成日去靈探，期間經常有奇怪事發生喺身邊人身上，佢話：「嗰時我同個男化妝師同房，兩張床黐埋一齊瞓，有晚見到男化妝師伸懶腰咁嘅聲，我冇理佢，到第二朝佢同我講畀鬼責，當時係咁嗌我個名想叫我幫手，但我玩緊手機冇理佢。」之後大隊就轉咗去台灣一間好偏僻嘅酒店住，193被安排同成員阿Dee同房，入到去見到有盞座地燈唔着，之後佢一掂落去，燈膽即刻爆咗，搞到193隻手流血，最後換房完事！

幾日後，大隊就轉咗去柬埔寨拍攝，有朝差唔多天光之際，佢覺得有人不停扭動房間門鎖，但因為太攰，所以決定繼續瞓，到早上集合時，阿Dee就忍唔住吐苦水，193話：「佢話尋晚兩點幾都聽到有人扭門鎖，但畀鬼責郁唔到，係咁嗌我個名，但我又唔理佢，呢單嘢真係好奇怪，一定唔係自然現象，不過可能我體質陽氣啲，所以冇咩事發生，反而身邊個個人都經歷過畀鬼責。」